Telefony OnePlus w ofercie sieci Play, na wyłączność

Od 11 lutego 20201 w sieci Play można kupić smartfony OnePlus Nord N10 5G oraz Nord N100. Telefony te trafiły do fioletowego operatora na wyłączność, jeśli chodzi o telekomy w Polsce. W przyszłości do oferty Play mają też trafić inne smartfony marki OnePlus.

Już od 11 lutego klienci Play mogą skorzystać z oferty telefonów OnePlus dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Play jest obecnie jedyną siecią komórkową w Polsce, w której dostępne są smartfony tego producenta. Produkty marki OnePlus można też kupić za pośrednictwem e-commerce oraz kanałów partnerskich. Aby umożliwiać dostęp do technologii OnePlus jeszcze większej liczbie użytkowników, zgodnie z ideą Never Settle, marka rozszerza swoją obecność w całej Polsce, wprowadzając dwa swoje modele do fioletowej sieci komórkowej: Nord N10 5G i Nord N100.

Zgodnie z ideą Never Settle chcemy nie tylko tworzyć najlepsze smartfony, ale też dzielić się naszą technologią ze światem. Dziś stawiamy kolejny krok w kierunku udostępnienia sprzętu OnePlus jeszcze większej liczbie użytkowników w Polsce, wychodząc z naszą najnowszą ofertą do klientów sieci komórkowej Play. Cieszymy się, że możemy oddać nasze urządzenia w dobre ręce.

– powiedział Jose Geng, dyrektor generalny OnePlus w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

OnePlus Nord N10 5G umożliwia korzystanie z sieci 5G jeszcze większej liczbie konsumentów. Działa w oparciu o układ SoC Qualcomm Snapdragon 690 5G, który w połączeniu z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej zapewnia urządzeniu wysoką wydajność. Smartfon został wyposażony w wyświetlacz 90 Hz, gwarantujący szybką i płynną pracę oraz funkcję Warp Charge 30T z baterią o pojemności 4300 mAh. Miłośnicy selfi powinni być zadowoleni z przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix, stworzonego do robienia zdjęć lub rozmów wideo, a także aparatu głównego o rozdzielczości 64 Mpix i ultraszerokokątnego obiektywu 119 stopni.

Kup teraz - zapłać później październik 2020 190 g, 8.95 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 512 GB LTE do 1200Mbps od 1059,00 zł na 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.49" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 406 ppi) Qualcomm SM6350 Snapdragon 690, 2,00 GHz Android v.10.0 4300 mAh, USB-C

OnePlus Nord N100 został zaprojektowany dla użytkowników, którzy chcieliby cieszyć się dobrym smartfonem do codziennego użytku. Urządzenie ma 6,52-calowy wyświetlacz oraz dwa głośniki stereo. Jest wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 13 Mpix, aparat do uzyskania efektu bokeh, a także aparat makro. Za długą żywotność urządzenia odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Smartfon napędza chipset Qualcomm Snapdragon 460, wspierany przez 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci na dane.

Kup teraz - zapłać później październik 2020 188 g, 8.49 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, microSD do 256 GB LTE do 400Mbps od 666,00 zł na 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.52" - IPS LCD (720 x 1600 px, 269 ppi) Qualcomm SM4250 Snapdragon 460, 1,80 GHz Android v.10.0 5000 mAh, USB-C

W Play oba smartfony są dostępne od złotówki

Zarówno Nord N10 5G, jak i Nord N100 można otrzymać w Play już od 1 zł na start w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Na użytkowników, którzy wybiorą model N10 5G z oferty sklepu internetowego play.pl, czekają dodatkowo słuchawki OnePlus Earphones Bullets Wireless w zestawie (liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona).

Więcej informacji o modelach i dostępnych ofertach można znaleźć na stronie play.pl.

