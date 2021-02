Orange na kartę: bez limitu i 5 GB w prezencie. A na walentynki kolejne 5 GB

Każda okazja jest dobra dla operatorów, by mogli obdarować klientów darmowym pakietem gigabajtów lub innymi bonusami. W tłusty czwartek Orange przygotował dla użytkowników ofert na kartę pięciodniową promocję na bezpłatny dostęp do usług bez limitu i paczki GB.

„Tłusty czwartek” to promocja skierowana do użytkowników taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę oraz abonentów oferty Zetafon w tych taryfach. Korzystając z tej okazji, klient pomarańczowej sieci może przez pięć dni cieszyć się bezpłatnym dostępem do usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB”. Oznacza to nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz paczkę 5 GB na internet. Jest też dodatkowe 0,53 GB na dane w roamingu w Strefie 1.

Oferta jest dostępna od dziś, 11 lutego, do 14 lutego 2021 roku – do końca tego dnia można odebrać tłustoczwartkowego bonusa. Po aktywacji będzie można z niego korzystać przez 5 pełnych dni do godz. 23:59:59.

Aby aktywować promocyjną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB” należy zalogować się do aplikacji mobilnej Mój Orange i w zakładce Dla Ciebie wysłać SMS-a wygenerowanego przez aplikację.

Z promocji nie mogą skorzystać klienci, którzy już mają aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” oraz „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w wersji jednorazowej i cyklicznej. Bonus nie obejmuje też klientów taryfy Zawsze bez limitu.

Walentynkowe 5 GB dla korzystających z Mój Orange

Operator przygotował także specjalną promocję na walentynki. Użytkownicy, którzy zalogują się (swoim adresem mailowym) w tym dniu do aplikacji Mój Orange – w prezencie mogą odebrać dodatkowy pakiet 5 GB na 5 dni do wykorzystania w kraju. Wystarczy wejść w sekcję „Dla Ciebie” i w opisie promocji kliknąć przycisk „Wyślij SMS-a”, a potem czekać na dodatkowe gigabajty.

