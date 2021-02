Na walentynki Orange opłaci 2 raty za telefon. Wciąż można zgarnąć 20 GB

Wśród walentynkowych promocji nie mogło zabraknąć specjalnych akcji operatorów. Dziś ruszają walentynki w Orange, a korzystając z tej okazji, klienci zaoszczędzą na dwóch ratach za telefon.

Walentynkowe promocje zaczynają się w Orange już od dzisiaj, 9 lutego. Z tej okazji klient może wybrać dowolny smartfon, a operator zapłaci za niego dwie pierwsze raty.

W Orange dwie raty za darmo

Na czym polega oferta? Kupując dowolne urządzenie – w Planach Mobilnych 55 i 75 oraz we wszystkich opcjach Orange Love: Mini, Standard, Extra i Premium (na 24 i 36 rat) – dwie pierwsze raty będą teraz wynosiły 0 zł. Promocja dotyczy wszystkich smartfonów przy zakupie w tych wybranych pakietach. Zakupu można dokonać online lub z poziomu aplikacji mobilnej – Mój Orange.

Korzystając z walentynkowej promocji Orange, można wybrać dowolne urządzenie, także najnowsze modele smartfonów. Wśród nich operator poleca np.: Samsunga Galaxy S21+ 5G 128 GB, który w Planie Mobilnym 55 dostępny jest w promocji za 4070 zł + 299,00 zł na start (łącznie 4369 zł), płatne w 22 ratach po 185 zł. Zysk wynosi w tym przypadku 370 zł.

Orange zachęca także do wyboru innych modeli w walentynkowej akcji: iPhone’a SE 64 GB, Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB czy Xiaomi Redmi Note 9. Oferta specjalna trwa do 15 lutego lub do wyczerpania zapasów. Lista telefonów wraz z cenami znajduje się tu.

20 GB za Mój Orange

Ogłaszając walentynkową akcję, operator zachęca też do skorzystania z promocji, w której można dostać 20 GB za skorzystanie z aplikacji Mój Orange. Ta okazja była ogłaszana jeszcze w grudniu i w tym samym miesiącu miała się skończyć, ale w styczniu została przedłużona do odwołania. Promocja dotyczy nowych użytkowników, którzy po raz pierwszy zalogują się do aplikacji Mój Orange.

Źródło tekstu: blog Orange Polska