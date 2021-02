Xiaomi na Walentynki: Kup zegarek Mi Watch, a drugi smartwatch dostaniesz w prezencie

Firma Xiaomi przygotowała specjalną promocję, która świetnie pasuje do zbliżającego się święta zakochanych. Kupując teraz zegarek Mi Watch, model Mi Watch Lite otrzymamy w prezencie.

Dwa zegarki w cenie jednego to świetna okazja, by kupić sobie nowy smartwatch, a jednocześnie mieć prezent dla bliskiej osoby. Taka okazja nabiera szczególnego znaczenia w połączeniu ze zbliżającymi się Walentynkami, czyli świętem zakochanych. Wie o tym firma Xiaomi, która przygotowała promocję w sam raz na ten czas. Aby z niej skorzystać, wystarczy w dniach od 8 do 14 lutego 2021 roku kupić inteligentny zegarek Mi Watch, kosztujący 549 zł.

Prezentem w promocji walentynkowej jest drugi zegarek, Mi Watch Lite. To nieco odchudzona wersja zegarka Xiaomi, charakteryzująca się też nieco innym designem. Normalna cena tego smartwatcha poza opisaną wyżej promocją wynosi 249 zł (obniżka teraz do 199 zł).

Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach Xiaomi, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych (mi-home.pl i mi-store.pl).

Źródło tekstu: Xiaomi