Xiaomi Mi Watch już w Polsce. Tylko 25 stycznia w promocyjnej cenie

Xiaomi Polska wprowadza na nasz rynek smartwatch Mi Watch. W najbliższy poniedziałek 25 stycznia zegarek będzie można kupić w specjalnej cenie 449 zł. Smartwach w regularnej sprzedaży dostępny będzie od 8 lutego za 549 zł.

Xiaomi Mi Watch to jeden z najnowszych zegarków chińskiej marki, który po rynkowej premierze prostszego modelu Mi Watch Lite wchodzi także do sprzedaży nad Wisłą.

Zegarek Mi Watch wyposażony jest w 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454×454 pokryty szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej generacji. Jego koperta ma wymiary 45,9 × 53.,35 × 11,8 mm.

Smartwatch Xiaomi wyposażony jest w bogaty zestaw czujników, m.in. pulsometr, akcelerometr i żyroskop, dzięki czemu może monitorować stan zdrowia użytkownika. Smartwatch pozwala na kontrolowanie poziomu saturacji krwi, poziomu stresu oraz pomiar tętna w czasie rzeczywistym. Zegarek oferuje również monitorowanie snu, ze śledzeniem faz REM włącznie. Aby dostarczać jeszcze dokładniejsze dane, Mi Watch korzysta z profesjonalnego algorytmu FirstBeat.

Mi Watch wspiera 117 trybów sportowych, np. bieganie i bieganie na bieżni, trening jogi, wspinaczkę, jazdę na rowerze, trening na orbitreku oraz pływanie, informując użytkownika na bieżąco o jego wynikach.

Dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS/GLONASS/Galileo/BDS smartwatch może śledzić i dostarczać dokładne informacje o treningu, które dostępne są w aplikacji Xiaomi Wear. Zegarek jest wodoszczelny do 5ATM (50 m), więc nie trzeba zdejmować go do kąpieli lub podczas treningu pływackiego.

Użytkownicy mogą wybierać spośród 100 wbudowanych tarcz zegarka. Można tworzyć także niestandardowe tarcze w postaci ulubionych zdjęć. Dodatkowo Mi Watch oferuje funkcję zdalnego sterowania aparatem oraz wyświetla emoji w powiadomieniach.

Bateria zegarka ma pojemność 420 mAh. Po dwóch godzinach ładowania Mi Watch oferuje do 16 dni pracy przy normalnym użytkowaniu lub do 22 dni w trybie oszczędzania energii. W trybie sportowym smartwatch wytrzyma do 50 godzin.

Mi Watch waży 32 g, a użytkownicy początkowo będą mieli do wyboru 3 kolory paska: czarny, beżowy i granatowy. W późniejszym czasie pojawią się kolejne warianty kolorystyczne.

25 stycznia Mi Watch będzie można kupić na mi-home.pl, mimarkt.pl oraz mi-store.pl w specjalnej cenie 449 zł. Liczba sztuk w promocji jest ograniczona. Mi Watch w regularnej sprzedaży będzie dostępny od 8 lutego w cenie 549 zł.

Źródło tekstu: Xiaomi