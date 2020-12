Realme prezentuje zegarki Watch S Pro i Watch S Master Edition oraz słuchawki Buds Air Pro Master Edition

Marka Realme zaprezentowała nowy inteligentny zegarek, model Watch S Pro. Przy okazji marka pokazała również wersje Master Edition zegarka Watch S oraz słuchawek bezprzewodowych Buds Air Pro.

Realme Watch S Pro

Pokazany dzisiaj nowy zegarek to ulepszona wersja debiutującego już w tym roku modelu Realme Watch S. Nowy smartwatch ma obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej SUS316L i waży 63,5 g. Producent wyposażył zegarek w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39" i rozdzielczości 454 x 454 piksele z automatyczną regulacją jasności. Aby lepiej spersonalizować jego wygląd, do dyspozycji użytkowników zostanie oddanych ponad 100 tarcz zegarka.

Realme Watch S Pro jest napędzany procesorem ARM Cortex-M4. Zegarek ma czujnik tętna i poziomu nasycenia krwi tlenem. Jest tu również krokomierz, funkcja śledzenia snu oraz 15 trybów sportowych, w tym tryb pływania. W tym ostatnim przyda się wodoszczelność urządzenia do 5 atmosfer. Nie zabrakło tu również odbiornika GPS, ostrzeżeń o bezczynności czy obsługi powiadomień oraz sterowania muzyką czy aparatem fotograficznym w sparowanym smartfonie. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 420 mAh, który ma zapewnić do 2 tygodni pracy zegarka.

Nowy zegarek marki Realme został wyceniony na 9999 rupii indyjskich (około 500 zł). Sprzedaż w Indiach ma ruszyć 29 grudnia tego roku.

Realme Watch S Master Edition

Zegarek Realme Watch S Master Edition to urządzenie zaprojektowane przez koreańskiego artystę Grafflex. W środku to znany już Watch S, który otrzymał specjalnie zaprojektowane paski, tarcze zegarka oraz pudełko z pasującymi do zestawu naklejkami. Urządzenie wkrótce trafi do sprzedaży w Indiach (dokładnej daty nie ujawniono), gdzie ma kosztować 5999 rupii (około 300 zł).

Realme Buds Air Pro Master Edition

Marka Realme pokazała również słuchawki bezprzewodowe Buds Air Pro Master Edition, zaprojektowane przez Jose Levy'ego. Tu również zmiany są jedynie wizualne w stosunku do podstawowego modelu - słuchawki mają lustrzaną powierzchnię w kolorze New Wave Silver z czarnymi nakładkami dousznymi. Słuchawki trafią do sprzedaży w Indiach 8 stycznia przyszłego roku w cenie 4999 rupii (250 zł).

