Fitbit Sense – smart zegarek z EKG. Zadbasz z nim o zdrowie i aktywność sportową

Jest niewielki i lekki, kusi ładnym ekranem AMOLED, ma sporo funkcji zdrowotnych, w tym pomiar saturacji krwi SpO2, badanie EKG czy analizę samopoczucia na podstawie aktywności elektrodermalnej. Nie brakuje w nim też funkcji sportowych, chociaż nie są one tu najważniejsze. Fitbit Sense konkuruje przede wszystkim z zegarkami Apple – spójrzmy więc, co ma dokładniej do zaoferowania.

Fitbit Sense miał swoją premierę w wakacje 2019 roku równolegle z tańszym modelem Fitbit Versa 3. W porównaniu do niego, mimo wielu podobieństw, Sense pozycjonowany jest jako model flagowy, który ma przywrócić dobre imię marce coraz bardziej wyprzedzanej przez innych graczy tego rynku.

Zegarek oferowany jest wraz z płatnym pakietem Premium, dostępnym w aplikacji na smartfon, przy czym po zakupie urządzenia można z tej opcji korzystać przez 6 miesięcy bezpłatnie. Pakiet Premium nie jest konieczny, by używać zegarka, ale wykupienie go daje wiele korzyści dla tych użytkowników, którzy będą chcieli w pełni wykorzystać zalety urządzenia. Pakiet Fitbit Premium to między innymi: personalne wskazówki aktywności, rozbudowane programy treningowe i relaksacyjne z trenerami, programy medytacyjne, dodatkowe wyzwania w społeczności, bardziej rozbudowana analiza snu, a także większa liczba statystyk.

Dane techniczne

Kolorowy ekran AMOLED o przekątnej 1,58 cala, rozdzielczość 336 x 336, szkło Gorilla Glass

Koperta z aluminium, wodoszczelność 5 ATM

Wymienne paski, w zestawie dwa paski z silikonu

Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz, GPS

Czujniki: akcelerometr, pulsometr, czujnik światła, termometr

Stały pomiar tętna

Monitoring snu

Obliczanie nasycenia krwi tlenem SpO2

Pomiar pracy serca EKG

Obliczanie aktywności elektrodermalnej EDA

Treningi sportowe w 20 dyscyplinach

Powiadomienia ze smartfonu,

Mikrofon i głośnik, możliwość odbierania i prowadzenia rozmów

Dodatkowe aplikacje i tarcze zegarka ze sklepu Fitbit

Płatności Fitbit Pay

Czas pracy na baterii do 6 dni

Obwód nadgarstka: 140-220 mm

Wymiary: 40,48 x 40,48 x 12,35 mm

Waga: 45,9 g z paskiem

Cena w dniu premiery: 1596 zł

Dodatkowy pakiet Premium płatny 9,99 USD (niecałe 40 zł) na miesiąc, 6 miesięcy za darmo

