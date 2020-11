Honor Watch GS Pro: zegarek sportowy, trochę turystyczny, trochę smart

Honor Watch GS Pro to jeden z najnowszych zegarków stworzonych przez Huawei pod marką Honor. Od wcześniejszych modeli wyróżnia się większą baterią, wzmocnioną obudową i surowym wyglądem. Producent zachwala to urządzenie jako zegarek sportowy, ale także turystyczny. Jak Honor Watch GS Pro sprawdza się podczas treningów, na wyprawie w teren, ale też i na co dzień podczas pracy przy biurku? Sprawdźmy to!

Zegarki marki Honor to zazwyczaj inne wersje podobnych smartwatchy wprowadzanych do sprzedaży przez Huawei i w przypadku Watcha GS Pro jest podobnie – to zegarek w dużym stopniu wzorowany na modelach z linii Huawei GT 2, chociaż bezpośredniego podobieństwa nie ma sensu się doszukiwać. Zegarek ma swoje cechy unikatowe, za które można go polubić… lub nie.

Honor Watch GS Pro – specyfikacja:

Koperta łącząca metal i tworzywo sztuczne

Wymiary koperty: 48 x 48 mm, grubość około 16 mm. waga 45,5 g (bez paska)

Wodoszczelność 5 ATM (do 50 m), odporność MIL-STD-810G (14 testów)

Wymienne paski 22 m, w zestawie pasek gumowy

Dotykowy, kolorowy ekran 1,39 cala AMOLED 454 x 454, 326 ppi

Procesor Kirin A1, pamięć wewnętrzna 4 GB, z tego 2 GB dostępne na muzykę

Odbiornik GPS, GLONASS, Galileo

Bluetooth 5.1

Wbudowany mikrofon i głośnik, funkcja telefonu

Czujniki: akcelerometr, barometr, żyroskop, pulsometr, czujnik światła, kompas

Stały pomiar tętna TruSeen 3.5 i pomiar SpO2

Ponad 100 dyscyplin sportowych i aktywności ruchowych

Pomiar i analiza snu TruSleep 2.0

Akumulator: 790 mAh

Czas pracy: do 25 dni w standardowym trybie, do 100 godzin z GPS w trybie oszczędnym do 40 godzin w trybie pełnej wydajności

Zestaw zawiera: zegarek, magnetyczną końcówkę ładowarki, kabel USB do ładowania, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną

Cena: 1099 zł

Zobacz: Huawei Watch GT 2e po trzech miesiącach testów. Sportowy zegarek dla ambitnych

Zobacz: Huawei Watch GT 2 Pro - bardzo dobry i wytrzymały zegarek, ale niekoniecznie smartwatch

Zobacz: Test Honor Magic Watch 2 (42 mm) po 2 miesiącach noszenia