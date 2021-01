Realme Watch S - tani inteligentny zegarek ze świetną baterią

W listopadzie 2020 roku marka Realme zaprezentowała niedrogi inteligentny zegarek, wyposażony między innymi w czujnik tętna i funkcje sportowe oraz potrafiący pracować przez 15 dni po jednokrotnym naładowaniu baterii i włączonym ciągłym śledzeniu pulsu. Urządzenie to trafiło tuż po świętach do mnie, więc mogłem mu się lepiej przyjrzeć i sprawdzić go w codziennym użytkowaniu.

Inteligentny zegarek nie musi być drogi, co stara się udowodnić Realme Watch S. To proste z wyglądu urządzenie, które świetnie się prezentuje wizualnie oraz sporo obiecuje w swojej specyfikacji, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jego cenę. A jak to wszystko się sprawdza na co dzień? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja zegarka (RMA207):

Aluminiowa koperta (kolor szary), szkło Corning Gorilla Glass 3, wodoodporność IP68 (do 1,5m) – zegarek nie nadaje się do pływania i prysznica,

Silikonowy pasek w kolorze czarnym z mocowaniem 22 mm, można użyć pasków innych firm,

Wymiary: 259,5 x 47,0 x 12,0 mm, masa: 48 g (z paskiem),

1,3-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 360 x 360 pikseli (278 ppi, 600 cd/m2),

Bluetooth 5.0, współpraca z aplikacją Realme Link I systemem Android 5 lub nowszym,

Czujniki: 3-osiowy akcelerometr, czujnik tętna, czujnik oświetlenia, czujniki monitorujące podczas noszenia,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 390 mAh, ładowany przewodowo (styki na spodzie obudowy),

Własny system operacyjny,

Cena: 399 zł.

Zestaw testowy

Realme Watch S przyjechał do mnie w podłużnym, kartonowym pudełku w charakterystycznym, żółtym kolorze, identycznym jak w przypadku opakowań smartfonów tej marki. Wewnątrz, oprócz zegarka, znajdowała się podstawka ładująca z przymocowanym na stałe przewodem USB oraz krótka instrukcja obsługi połączona z kartą gwarancyjną.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak