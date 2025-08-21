Pixel Buds 2a z ANC i Gemini. Słuchawki dla fanów Google

Google pokazał wczoraj nie tylko nowe Pixele 10 i zegarek Pixel Watch 4, ale także słuchawki Pixel Buds 2a. Jako pierwszy model z linii A nowość pozwala korzystać z aktywnej redukcji szumów, co umożliwia technologia Silent Seal 1.5. Sercem słuchawek Pixel Buds 2a jest układ Tensor A1, który został stworzony specjalnie do przetwarzania dźwięku oraz funkcji ANC.

Słuchawki Pixel Buds 2a to najmniejszy i najlżejszy model z serii A (tylko 4,7 g na ucho). Jak przekonuje Google, ich konstrukcja nie jest przypadkowa – Buds 2a zostały zaprojektowane na podstawie skanów 45 milionów uszu, co ma gwarantować maksymalny komfort noszenia przez cały dzień. W zestawie znajdują się 4 rozmiary końcówek oraz specjalny stabilizator, zapewniający lepsze dopasowanie np. podczas ćwiczeń.

Za odtwarzanie dźwięku odpowiada 11-milimetrowy przetwornik oraz nowa komora wysokich częstotliwości. Dodatkowym elementem konstrukcji są siateczkowe osłony chroniące przed wiatrem. Za łączność dopowiada Bluetooth 5.4 oraz technologia Clear Calling poprawiająca jakość rozmów głosowych. Pixel Buds 2a można połączyć z kilkoma urządzeniami jednocześnie, a także szybko parować je za pomocą funkcji Google Fast Pair. Nie zabrakło funkcji wyszukiwania zagubionych słuchawek.

Jak przystało na Google, słuchawki Pixel Buds 2a są wyposażone w Gemini. Dzięki pomocy AI można wykonywać zadania, podsumowywać wiadomości, a nawet prosić o polecenie kawiarni podczas spaceru – a wszystko to bez wyjmowania telefonu i bez użycia rąk. Aby porozmawiać z asystentem cyfrowym, wystarczy powiedzieć „OK Google” lub odpowiednio dostosować gesty naciśnięcia i przytrzymania.

Według zapewnień producenta Pixel Buds 2a pozwolą na 7 godzin słuchania przy włączonym ANC (do 20 godzin z etui), a przy wyłączonym ANC czas wzrasta do nawet 10 godzin na jednym ładowaniu (do 27 godzin z etui). Ciekawą opcją jest możliwość wymiany baterii w etui.

Słuchawki zapewniają ochronę na poziomie IP54, co oznacza wysokie zabezpieczenie przed pyłami oraz na zachlapanie i pot. Etui ma nieco słabsze parametry – zapewnia ochronę IPX4.