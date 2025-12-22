Xiaomi 17 Ultra już bez tajemnic. Premiera w Święta

Zbliża się premiera Xiaomi 17 Ultra – smartfonu, który przyciąga uwagę jako być może jeden z najciekawszych fotograficznych flagowców na 2026 rok. Już wcześniej producent pochwalił się ważnymi informacjami o aparatach, ale teraz napływają nowe doniesienia.

Xiaomi 17 Ultra ma korzystać z układu Snapdragon 8 Elite Gen 5 i pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką HyperOS 3. Wśród obsługiwanych technologii znajdziemy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth LE i ładowanie bezprzewodowe.

Smartfon trafi na rynek w trzech odsłonach: zielonej, białej i czarnej. Szczególnie wyróżnia się nowa zielona wersja Starry Green, której tylny panel z ziarnami mineralnymi ma nadawać powierzchni metaliczny połysk.

Najważniejszym punktem nowego modelu jest jednak zestaw aparatów. Xiaomi 17 Ultra ma potrójną sekcję foto z nową matrycą OmniVision OVX10500U (OV50X) w formacie 1 cal i technologią LOFIC trzeciej generacji, która poprawia zakres dynamiczny i wydajność w słabym oświetleniu. Drugim ważnym elementem aparat 200 Mpix (ISOCELL HPE) wyposażony w peryskopowy teleobiektyw Leica z certyfikatem Leica APO, który ma gwarantować eliminację aberracji barwnych i poprawę ostrości przy dużych zbliżeniach. Moduł tele jest o 35% większy od tego w poprzednim modelu Xiaomi 15 Ultra.

Z zapowiedzi Xiaomi wynika, że sekcja teleobiektywu zapewni płynne powiększanie między 3x a 4.3x (ogniskowe 70–100 mm). Producent obiecuje zastosowanie ciągłego zoomu optycznego, a nie rozwiązania opartego na przełączaniu soczewek. To rzadkie w smartfonach i może dać 17 Ultra przewagę nad konkurencją. Trzecim elementem tylnej sekcji foto jest aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (ISOCELL JN5), a z przodu znajdzie się kolejny aparat 50 Mpix.

W porównaniu z poprzednim modelem, w którym zastosowano dwa teleobiektywy (50 Mpix 70 mm i 200 Mpix 100 mm), nowy system ma zapewnić bardziej naturalne i szczegółowe ujęcia w całym zakresie zoomu. Xiaomi podkreśla, że 17 Ultra jest pierwszym telefonem powstałym w ramach nowej, strategicznej współpracy z Leica, mającej na celu dalsze rozwijanie fotografii nocnej i teleobiektywowej.

Producent pochwalił się tez pierwszymi próbkami zdjęć:

Specyfikacja urządzenia obejmuje 6,9-calowy, płaski ekran 1.5K 120 Hz. Smartfon otrzyma również baterię 6800 mAh z ładowaniem 100 W przewodowym i 80 W bezprzewodowym, certyfikat odporności IP68/IP69, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych i złącze USB 3.0.