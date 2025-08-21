13,40 zł: w tej cenie nie kupisz nawet podłego kebaba, ale słuchawki Bluetooth już tak
Jest to kwota, za którą trudno dorwać nawet parszywe pchełki ze złączem Jack 3.5 mm. Dlatego to, że słuchawki Bluetooth mogą być aż tak tanie, może dziwić.
Oczywiście konieczne jest pójście na pewne zauważalne kompromisy. Przede wszystkim słuchawki te nie są typowym zestawem TWS. Zamiast tego są one ze sobą połączone kablem, a między nimi znajduje się pilot sterujący. Już sam ten fakt w dużym stopniu tłumaczy cenę słuchawek ESPERANZA EH188B.
ESPERANZA EH188B
Po przyzwyczajeniu się do słuchawek TWS taka konstrukcja może nam napsuć nieco krwi. Czas pracy na baterii sięgający około 3 godzin również nie rzuca na kolana. Mimo to użytkownicy twierdzą, że grają one naprawdę przyzwoicie jak na swoją cenę. Ich konstrukcja natomiast sprawia, że trudno je zgubić. Mogą to być więc idealne słuchawki do biegania, czy innych aktywności. Zwłaszcza że kosztują jedyne 13,40 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.