13,40 zł: w tej cenie nie kupisz nawet podłego kebaba, ale słuchawki Bluetooth już tak

Oczywiście konieczne jest pójście na pewne zauważalne kompromisy. Przede wszystkim słuchawki te nie są typowym zestawem TWS. Zamiast tego są one ze sobą połączone kablem, a między nimi znajduje się pilot sterujący. Już sam ten fakt w dużym stopniu tłumaczy cenę słuchawek ESPERANZA EH188B.

ESPERANZA EH188B

Po przyzwyczajeniu się do słuchawek TWS taka konstrukcja może nam napsuć nieco krwi. Czas pracy na baterii sięgający około 3 godzin również nie rzuca na kolana. Mimo to użytkownicy twierdzą, że grają one naprawdę przyzwoicie jak na swoją cenę. Ich konstrukcja natomiast sprawia, że trudno je zgubić. Mogą to być więc idealne słuchawki do biegania, czy innych aktywności. Zwłaszcza że kosztują jedyne 13,40 zł.