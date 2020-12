Oppo Watch 46 mm LTE debiutuje na polskim rynku

W Polsce rusza sprzedaż nowego inteligentnego zegarka marki Oppo. Oppo Watch LTE oferuje kartę eSIM, dzięki czemu pozwala na korzystanie z Internetu czy odbieranie połączeń telefonicznych bez konieczności łączenia się ze smartfonem.

Oppo Watch 46 mm (LTE) wyposażony został w system operacyjny Wear OS by Google, który daje mu dostęp do szerokiej gamy aplikacji ze sklepu Google Play. Dzięki obsłudze karty eSIM zegarek umożliwia pełną obsługę połączeń głosowych. Użytkownik może pozostać zawsze w kontakcie, nawet jeśli na przykład na czas zimowego joggingu nie chce zabierać ze sobą telefonu. Oppo Watch eSIM powinien sprawdzić się także podczas zakupów, a to dzięki kompatybilności z usługą Google Pay.

Funkcja stałego monitorowania pulsu i faz snu pozwala z kolei na przeanalizowanie informacji o kondycji organizmu. Aktywność wspomaga dodatkowo opcja 5-minutowych treningów, o których zegarek przypomina sam. Dzięki temu każdy może wpleść regularne i zróżnicowane ćwiczenia w grafik nawet najbardziej intensywnego dnia. Dzięki aplikacji Google Fit posiadacz Oppo Watcha prześledzi efekty wszystkich aktywności, w tym kiteserfingu czy wiosłowania na siłowni. Możliwości sportowe uzupełniają wskazówki głosowe, a także pięć trybów treningowych: bieg rekreacyjny, bieg na spalanie tłuszczu, spacer, jazda na rowerze i pływanie. W połączeniu z pięcioma czujnikami ruchu oraz funkcją GPS + GLONASS, smartwatch stanowi dobrego towarzysza treningu.

Stylowy gadżet

Oppo Watch eSIM jest dostępny w rozmiarze 46 mm, a jego ramka została wykonana ze stopu aluminium serii 6000. Podwójnie zakrzywiony ekran AMOLED o rozdzielczości 402 x 476 pikseli (326 ppi) zajmuje 72,76% przedniej powierzchni zegarka, a wszystkie te parametry przekładają się na czytelność obrazu oraz komfort obsługi. W produkcji urządzenia zastosowano 19-stopniowy proces polerowania, gwarantujący płynne połączenie trójwymiarowej szybki z aluminiową kasetą. Paski do zegarka da się natomiast łatwo zmienić, korzystając z jednego przycisku. Są one wykonane z różnych materiałów, a wśród ich oferty znalazło się wiele kolorów, dzięki czemu każdy dopasuje gadżet do swojego stylu. Całość została misternie wykończona, prezentując charakterystyczny dla Oppo design. Co ciekawe, urządzenie umożliwia również dobranie koloru tarczy do stroju – wystarczy wykonać zdjęcie, a sztuczna inteligencja sama wygeneruje odpowiedni wygląd.

Dostępność i cena

Sprzedaż zegarka Oppo Watch eSIM zaczyna się w Polsce dzisiaj, 14 grudnia 2020 roku, w większości partnerskich sieciach detalicznych (w tym strefie marki Oppo na Allegro) oraz we współpracy z operatorem Orange. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 1499 zł.

Dla fanów zakupowych okazji została przygotowana dodatkowa niespodzianka: w dniach 14-27 grudnia, cena wszystkich smartwatchy Oppo została obniżona o 200 zł. W ten sposób, nowy smartwach LTE będzie w tym okresie dostępny w cenie 1299 zł.

Źródło tekstu: Oppo