Zegarki Swatch z płatnościami SwatchPAY! wchodzą do Polski

Swoje płatności ma Garmin i Fitbit, a teraz w ich ślady idzie inna zegarkowa marka – Swatch. Do Polski wchodzi seria zegarków z obsługą systemu SwatchPAY!, który umożliwia płatności bezgotówkowe przez NFC. Po debiucie w Chinach, Szwajcarii oraz w kilku innych krajach europejskich, rozwiązanie SwatchPAY! jest teraz dostępne również dla klientów dwóch banków w naszym kraju.

Licząca w sumie 15 modeli kolekcja zegarków z płatnościami SwatchPAY! umożliwia transakcje zbliżeniowe za pomocą wbudowanego radiowego chipu NFC. Aby dokonać zakupu, wystarczy zbliżyć zegarek do terminala POS. Następnie czytnik kart pobiera informacje o płatności z chipa w zegarku i gotowe.

Energię potrzebną do wykonania operacji dostarcza terminal, dzięki czemu – w przeciwieństwie do smartfonów – zegarek można wykorzystać do dokonywania płatności bez obawy o wyczerpanie baterii. Podobnie jak inne modele Swatch, zegarki z płatnościami SwatchPAY! są wodoszczelne do głębokości 30 metrów. Kartę płatniczą można powiązać z zegarkiem ze SwatchPAY! w dowolnym sklepie firmowym Swatch lub online w ciągu zaledwie kilku minut.

Po tej operacji klient będzie mógł płacić za zakupy w dowolnym terminalu w trybie zbliżeniowym NFC. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć oraz ponownie aktywować funkcję płatności jednym dotknięciem w aplikacji SwatchPAY! zainstalowanej na smartfonie lub tablecie.

Z płatności za pomocą SwatchPAY! Mogą płacić użytkownicy kart Mastercard w Alior Banku i Getin Noble Banku.

Konfiguracja SwatchPAY! jest niezwykle prosta i szybka, i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Dzięki swojej pasywnej technologii zegarek SwatchPAY! nie wymaga aktywnej transmisji danych, ani nawet sparowanego urządzenia w zasięgu, dzięki czemu płatności zbliżeniowe są w pełni bezpieczne

– mówi Bernardo Tribolet, Wiceprezes ds. Marketingu w Swatch International.

Kolekcja 15 modeli z obsługą systemu płatności SwatchPAY! jest dostępna w sklepach firmowych Swatch i online. Obejmuje wybrane modele z linii New Gent i BIG BOLD Swatch.

Źródło zdjęć: Swatch

Źródło tekstu: Swatch