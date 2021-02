Xiaomi Mi 11 zaprezentowany. Robi wrażenie, ale cena nie rozpieszcza

Niemal półtora miesiąca po chińskiej premierze Xiaomi Mi 11 doczekał się debiutu na całym świecie, wchodzi też do Polski. Flagowy smartfon tej popularnej marki nie należy jednak do najtańszych.

Xiaomi Mi 11 to być może jeden z najładniejszych telefonów marki ostatnich lat. Obudowa smartfonu jest płaska (164,3 x 74,6 x 8,06 mm) i zaokrąglona na wszystkich krawędziach, zwłaszcza na bokach, na które nachodzi szkło wyświetlacza. DPowstały trzy wersje kolorystyczne obudowy z antyodblaskowy, matowym wykończeniem: czarnoszara, opalizująca niebieska oraz biała - ta ostatnia jednak nie pojawi się w Polsce. Zapowiedziano także limitowaną edycję Xiaomi Mi 11 Special Edition z nieco innym wykończeniem.

Niemal cały przedni panel urządzenia wypełnia ekran AMOLED o przekątnej 6,81 cala, rozdzielczości WQHD+ (3200×1440) i wysokiej jasności sięgającej nawet 1500 nitów. Odświeżanie ekranu wynosi do 120 Hz, a próbkowanie warstwy dotykowej – 480 Hz. Przed stłuczeniem i rysami wyświetlacz chroniony jest przez szkło Gorilla Glass Victus. Wyświetlacz zapewnia też 10-bitową głębię koloru oraz zgodność ze standardem HDR10+. Całość została nagrodzona najwyższą smartfonową nagrodą przez Display Mate, a Mi 11 pobił aż 13 rekordów za jakość obrazu w urządzeniu mobilnym. Dzięki technologii Super Resolution filmy w niższej rozdzielczości zostaną automatycznie powiększone nawet do WQHD+

Xiaomi Mi 11 jest pierwszym smartfonem z układem Snapdragon 888 (5 nm, GPU Adreno 660), który zapewnia urządzeniu wysokie notowania w rankingach AnTuTu. Za łączność odpowiada modem z obsługą 5G (Dual SIM) i Wi-Fi 6. Producent wprowadza następujące warianty pamięci RAM (LPDDR5) i wewnętrzne (UFS 3.1): 8 GB i 128 GB oraz 8 GB i 256 GB, Znana z Chin wersja 12/256 GB nie została zapowiedziana dla światowych rynków. Być może takie połączenie pamięci pojawi się w Xiaomi Mi 11 Special Edition.

Sekcję fotograficzną tworzy poczwórny układ aparatów z główną matrycą 108 Mpix (1/1.33″, f/1,85, 0,8 µm > 1,6 µm, OIS). Dwa pozostałe to szerokokątny 13 MPix (f/2,4, 123°) i telemakro 5 MPix (f/2,4, AF). Umieszczony w wycięciu ekranowym przedni aparat dysponuje rozdzielczością 20 MPix (f/2,4). W trzech aparatach – głównym, szerokokątnym i selfie – znajdziemy rozbudowany tryb nocny.

Mocnym atutem jest możliwość nagrywania dźwięku 8K w 30 kl./s i 4K przy 60 kl./s. Producent zachwala filmowe funkcje swojego telefonu, określając go jako narzędzie dla profesjonalistów. W nagrywaniu wideo pomaga m.in. 8 specjalnych, kinowych filtrów. Dzięki nim można oddać estetykę prawdziwych filmów z dużego ekranu. Xiaomi Mi 11 ma też pozwolić na nieosiągalne dotąd nagrywanie wideo w nocy. Połączenie funkcji sprzętowych i oprogramowania ma zapewnić ponadprzeciętne możliwości rejestrowania wideo w słabym oświetleniu. Kamera w Xiaomi Mi 11 nagrywa także w HDR10+.

Xiaomi Mi 11 wyróżnia się też szczególnymi funkcjami dźwiękowymi. Smartfon ma dwa głośniki stereo z wibracjami 3D, a za całość odpowiada firma Harman Kardon. Ciekawa jest też funkcja nadawania muzyki do dwóch zestawów słuchawek Bluetooth jednocześnie.

Pod płaską obudową Xiaomi Mi 11 umieszczono akumulator o pojemności 4600 mAh. Można go szybko naładować (45 minut od 0 do 100%) z mocą 55 W przewodowo lub z mocą 50 W bezprzewodowo (53 minut do 100%). Jest też ładowanie zwrotne 10 W. W zestawie z Mi 11 znajduje się ładowarka przewodowa 55 W GaN.

Xiaomi Mi 11 pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką Xiaomi w najnowszej wersji – MIUI 12.5.

Ile kosztuje Xiaomi Mi 11?

Europejska cena za Xiaomi Mi 11 wynosi 749 euro (3360 zł) za model 8 GB i 128 GB. Czekamy na informacje o dokładnych polskich cenach. W naszym kraju Mi 11 zadebiutuje 25 lutego.

Producent zapowiada, że Mi 11 nie tylko jest objęty dwuletnią gwarancją. Użytkownicy będą mogli skorzystać z dodatkowej jednorazowej bezpłatnej naprawy ekranu w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy od zakupu.

