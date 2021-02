Xiaomi Mi 11 w Europie nie będzie tani

8 lutego 2021 roku odbędzie się globalna premiera smartfonu Xiaomi Mi 11. Urządzenie to można na razie kupić tylko w Chinach, gdzie ma całkiem przystępną cenę. W innych częściach świata, w tym w Europie, będzie znacznie drożej.

Xiaomi Mi 11 to najnowszy flagowiec tej chińskiej firmy i zarazem jeden z pierwszych smartfonów napędzanych chipsetem Qualcomm Snapdragon 888. Na wyposażeniu urządzenia, które oczywiście obsługuje sieci 5G, znalazło się także 8 lub 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Do tego potrójny aparat z tyłu (główny o rozdzielczości 108 Mpix), akumulator 4600 mAh i Android 11 z MIUI 12.5.

Smartfon trafił na chiński rynek z cenami rozpoczynającymi się od 3999 juanów (2321 zł). Na innych rynkach nie będzie jednak tak przystępnie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, które trafiły do sieci, Xiaomi Mi 11 ma kosztować w Europie:

799 euro (3592 zł) - wariant 8/128 GB,

(3592 zł) - wariant 8/128 GB, 899 euro (4042 zł) - wariant 8/256 GB.

Wychodzi na to, że w Chinach Mi 11 jest nie tylko tańszy, ale można go również kupić z lepszym wyposażeniem (więcej RAM-u). Informacje te należy traktować tylko jako plotkę. Właściwe ceny (być może te same, a być może inne) poznamy już za 4 dni, 8 lutego tego roku.

