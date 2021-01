Xiaomi Mi 11: oficjalna zapowiedź światowej premiery

Premiera Xiaomi Mi 11 odbyła się pod koniec 2020 roku, a sprzedaż ruszyła 1 stycznia. To w Chinach, a co z resztą świata? Fani marki nie będą czekali długo – Xiaomi oficjalnie zapowiedziało zbliżającą się globalną premierę Xiaomi Mi 11.

Globalna premiera Xiaomi Mi 11 odbędzie się 8 lutego 2021 roku o godzinie 13:00 naszego czasu. Do oglądania tego wydarzenia on-line (m.in. YouTube, Twitter) zachęca także polski oddział Xiaomi, co zazwyczaj wiąże się z wprowadzeniem telefonu do naszego kraju, a także ujawnieniem polskich cen. W zaproszeniach na premierę producent opisuje Xiaomi Mi 11 jako nową generację smartfonów dla miłośników kina, stąd też na zaproszeniu pojawia się hasło w „blasku świateł”.

W Chinach cena Xiaomi Mi 11 zaczyna się od 3999 juanów, czyli około 2250 zł. U nas oczywiście będzie drożej, ale wciąż należy oczekiwać konkurencyjnych kwot.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 – już po oficjalnej premierze. Ceny nie sa wysokie...

Xiaomi Mi 11: najważniejsze cechy

Xiaomi Mi 11 wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości QHD+ (3200×1440), wyróżniający się obsługą HDR10+ i wysoką jasnością 1500 nitów. Odświeżanie ekranu wynosi 120 Hz, a wyświetlacz chroni szkło najnowszej generacji Gorilla Glass Victus.

Sercem Xiaomi Mi 11 jest układ Snapdragon 888 składający się z superwydajnego rdzenia Cortex-X1 (2,84 GHz), trzech wydajnych rdzeni Cortex-A78 (2,4 GHz),, czterech oszczędnych Cortex-A55 (1,8 GHz) i GPU Adreno 660. Przewidziane są trzy warianty pamięci telefonu: z 8 GB RAM LPDDR5 i 128 GB wewnętrznej UFS 3.1, z 8 GB i 256 GB oraz najlepiej wyposażony – 12 GB RAM i 256 GB wewnętrznej.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 to niewypał? Snapdragon 888 nagrzewa się, telefon zamyka, aparat zawiesza

Z tyłu telefonu znajduje się potrójny układ aparatów z główną matrycą 108 Mpix (1/1.33″, f/1,85, 1,6 µm, OIS). Pozostałe to szerokokątny 13 MPix (f/2,4, 123°) i makro 5 MPix (f/2,4, AF). Przedni aparat ma 20 MPix (f/2,4).

Pod obudową Xiaomi Mi 11 znalazł się akumulator o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem 55 W, ładowaniem bezprzewodowym 50 W oraz ładowaniem zwrotnym 10 W.

Smartfon pracuje pod kontrolą oprogramowania Xiaomi w najnowszej wersji – MIUI 12.5 na Androidzie 11.

Kup teraz - zapłać później grudzień 2020 196 g, 8.1 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 108 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix + 20 Mpix 6.81" - AMOLED (1440 x 3200 px, 515 ppi) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, 2,84 GHz Android v.11.0 4600 mAh, USB-C

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Pro - do sieci trafiły nowe grafiki

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Pro dostanie zoom 120x i inne atrakcje