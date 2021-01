Xiaomi Mi 11 Pro - do sieci trafiły nowe grafiki

W sieci pojawiły się nowe grafiki przedstawiające rzekomo Xiaomi Mi 11 Pro, czyli nowego flagowca chińskiego producenta.

Xiaomi Mi 11 Pro to najwyższy przedstawiciel rodziny Xiaomi Mi 11, którego premiery spodziewamy się już w lutym. Urządzenie już od jakiegoś czasu jest tematem branżowych plotek, skupiających się wokół specyfikacji i aparatu nadchodzącego urządzenia.

Grafika z serwisu Weibo

Najnowsze przecieki zdradziły nam coś jeszcze - design smartfona. W serwisie Weibo pojawiła się grafika, przedstawiająca rzekomo oficjalne rendery urządzenia. To co najbardziej przykuwa w nich uwagę, to przede wszystkim wyspa aparatu, na której oprócz trzech klasycznych obiektywów widzimy także teleskopowy moduł tele.

Co ciekawe, obok grafiki z Weibo do sieci trafił jeszcze jeden wiarygodny przeciek na temat designu nadchodzącego flagowca. Swój render na Twitterze opublikował Ben Geskin, dzięki któremu przed premierą dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał podstawowy Mi 11. Jak łatwo zauważyć, nie pokrywa się on z poprzednim przeciekiem, a najwięcej różnic pojawia się w obrębie wyspy aparatu. Autor przecieku sugeruje także, że w nowym modelu zamiast modułu o rozdzielczości 108 MP znajdziemy jednostkę 50 MP, ale z większym rozmiarem pojedynczych pikseli.

Here's what the Xiaomi #Mi11Pro might look like 🔥



(concept based on leaks) pic.twitter.com/c2chszk7fc — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) January 8, 2021

Rzecz jasna na tym etapie nie możemy zweryfikować autentyczności żadnego z powyższych przecieków. Biorąc pod uwagę niedawne plotki na temat kolejnego modelu z rodziny Mi 11, Xiaomi Mi 11 Extreme Edition, niewykluczone, że obie grafiki są prawdziwe, ale przedstawiają różne smartfony.

