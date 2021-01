Xiaomi patentuje rozsuwany telefon z elastycznym ekranem. Czy tak będzie wyglądać następca Mi Mix 3?

Firma Xiaomi patentuje smartfon z elastycznym wyświetlaczem, który może się rozsunąć na komendę głosową, odsłaniając przedni aparat fotograficzny i głośnik słuchawki.

Beijing Xiaomi Mobile Software złożył wniosek o patent na urządzenie elektroniczne do WIPO (World Intellectual Property Office) i USPTO (United States Patent and Trademark Office). Znajduje się w nim telefon z elastycznym wyświetlaczem, który owinięty jest wokół dolnej krawędzi i sięga tylnego panelu. Ma on wąskie ramki, w których nie ma miejsca na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego czy głośnik słuchawki. Urządzenie ma jednak rozsuwaną konstrukcję, dzięki czemu z łatwością można odsłonić te elementy wyposażenia. Z patentu wynika, że ma się to dziać automatycznie na przykład po wydaniu odpowiednego polecenia głosowego.

Zobacz: Xiaomi patentuje smartfon z ukrytym aparatem i obrotowym lustrem

Zobacz: Xiaomi Mi Band 6 – jaki będzie? Pierwsze przecieki

Serwis LetsGoDigital opublikował rendery hipotetycznego smartfonu Xiaomi, stworzone przez Yanko Design na podstawie szkiców i opisów z wniosku patentowego. Widać na nich ciekawe wizualnie urządzenie, w którym też widać przerost formy nad treścią. Po co na przykład przedni aparat fotograficzny w sytuacji, gdy zdjęcie selfie można zrobić tylnym aparatem. W końcu z tyłu też znajduje się spory kawałek elastycznego wyświetlacza.

W patencie jednak bardziej chodzi o mechanizm rozsuwania smartfonu, a nie o elastyczny ekran. To ulepszona wersja rozwiązania zastosowanego w smartfonie Xiaomi Mi Mix 3, który nie doczekał się jeszcze następcy.

Zobacz: Test telefonu Xiaomi Mi Mix 3: wielki ekran i slider zamiast wcięcia

Zobacz: Test telefonu Xiaomi Mi Mix 2s

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital