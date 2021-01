Xiaomi Mi Band 6 – jaki będzie? Pierwsze przecieki

Wśród licznych nowości Xiaomi, jakie powinny się pojawić w tym roku, będzie też opaska sportowa Xiaomi Mi Band 6. Wiemy już, jakie funkcje przyniesie nowy model.

Informacje na temat opaski Xiaomi Mi Band 6 zostały odkryte w kodzie aplikacji Zepp, służącej do synchronizacji elektroniki noszonej firmy Amazfit, która jest także odpowiedzialna za produkcję opasek Mi Band.

Zobacz: Xiaomi Mi Watch już w Polsce. Tylko 25 stycznia w promocyjnej cenie

Z danych tych wynika, że Xiaomi Mi Band 6 ma nazwę kodową Pangu i powstanie w dwóch wariantach z oznaczeniem XMSH15HM i XMSH16HM. Ten drugi to model przeznaczony dla Chin z wbudowanym, okrojonym funkcjonalnie NFC, pierwszy natomiast to wariant globalny – jak podaje źródło przecieku, bez NFC, chociaż co do tego nie ma pełnej pewności. Wariant globalny bez NFC miałby się też ukazać w Chinach.

Z analizy kodu aplikacji Zepp wynika także, że Xiaomi Mi Band 6 będzie sterowany za pomocą asystentki Amazon Alexa, a także otrzyma funkcję pomiaru nasycenia krwi tlenem SpO2.

Zobacz: myBand 4family - pierwszy smartband w ofercie mPTech

Z danych, jakie pojawiają się w wycieku, można ponadto wysnuć wniosek, że Xiaomi Mi Band 6 będzie wyposażony w GPS, chociaż zabrakło jeszcze najważniejszej części kodu, która by to potwierdzała – więc ta kwestia pozostaje niejasna.

Dalsza analiza pozwoliła także odkryć, że tarcze zegarka dla w Xiaomi Mi Band 6 mają większą rozdzielczość, co z kolei sugeruje, że przekątna wyświetlacza będzie większa niż w modelu Mi Band 5 (1,1 cala). W aplikacji, poza wzorami tarcz, pojawiło się też 308 emotikon, które mają się pojawiać w powiadomieniach ze smartfonu. Zwiększyła się również lista aplikacji, których własne ikony będą wyświetlane na ekranie powiadomień.

Zobacz: Honor Band 6 – nowa opaska sportowa z ekranem jak smartwatch

Nowy Xiaomi Mi Band 6 oznacza także lepsze wsparcie treningowe – będzie 30 rodzajów aktywności sportowych i ruchowych w porównaniu do 11 w modelu Mi Band 5. Wśród nich znajdzie się taniec, zumba, krykiet, koszykówka i kickboxing.

Wśród innych funkcji, jakie pojawią się w opasce Xiaomi Mi Band 6, dało się także zauważyć: płatności Alipay, monitoring pracy serca, pomiar stresu, analizę aktywności PAI, sterowanie muzyka, szukanie zgrubionego smartfonu, informacje o pogodzie, zegar światowy, kalendarz, wydarzenia, a także standardowe funkcje, jak stoper, alarm czy timer.

Opisywane funkcje dotyczą opaski Xiaomi, ale w dużym stopniu albo nawet w stu procentach mogą się tez odnosić do urządzenia Amazfit Band 6, które jak w przypadku piątej generacji opasek najprawdopodobniej będzie stanowiło podstawę konstrukcyjną dla Mi Banda 6.

Zobacz: Xiaomi Mi Band 5: oficjalna zapowiedź, znamy wygląd i funkcje

Zobacz: Opaska OnePlus Band zaprezentowana: ekran AMOLED, pomiar SpO2, przystępna cena

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: MagicalUnicorn/Geekdoing, GizmoChina