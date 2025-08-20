Biedronka przeceniła na 79 zł. Przyda się nie tylko kierowcom

Akcesoria samochodowe zawsze na czasie

Akumulatorowy minikompresor samochodowy z powerbankiem w dniach od 20 do 26 sierpnia 2025 roku możemy kupić za jedyne 79 złotych. Warto podkreślić, że regularna cena tego konkretnego urządzenia wynosi 179 złotych, a przyda się ono nie tylko właścicielom samochodów. Zatem lepiej nie przegapić oferty, bo jest naprawdę atrakcyjna. Tego typu sprzęty lubią znikać ze sklepu bardzo szybko.

Pomocna dłoń w naszym schowku samochodowym

Minikompresor samochodowy to niezwykle praktyczne urządzenie, które nie dość że jest przenośne, to jeszcze łatwe do przechowywania. Zmieści się nawet w schowku samochodowym, co sprawia że zawsze będziemy je mieć pod ręką. Dzięki tej pompce szybko i sprawnie napompujemy koła nie tylko w samochodzie. Przyda się także właścicielom motocykli, rowerów, a także posiadaczom piłki, albo materaca plażowego.

Warto ją mieć pod ręką gdziekolwiek jesteśmy. Ale to nie koniec jej zalet. Pompka pełni także funkcję powerbanka, za pomocą którego można doładować urządzenia elektroniczne.