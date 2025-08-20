Sprzęt

Biedronka przeceniła na 79 zł. Przyda się nie tylko kierowcom

Biedronka postanowiła tym razem przypomnieć o swoim istnieniu kierowcom. Minikompresor samochodowy z powerbankiem przeceniła właśnie o 100 złotych. Taka okazja może szybko się nie powtórzyć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:36
1
Akcesoria samochodowe zawsze na czasie

Akumulatorowy minikompresor samochodowy z powerbankiem w dniach od 20 do 26 sierpnia 2025 roku możemy kupić za jedyne 79 złotych. Warto podkreślić, że regularna cena tego konkretnego urządzenia wynosi 179 złotych, a przyda się ono nie tylko właścicielom samochodów. Zatem lepiej nie przegapić oferty, bo jest naprawdę atrakcyjna. Tego typu sprzęty lubią znikać ze sklepu bardzo szybko. 

Pomocna dłoń w naszym schowku samochodowym

Minikompresor samochodowy to niezwykle praktyczne urządzenie, które nie dość że jest przenośne, to jeszcze łatwe do przechowywania. Zmieści się nawet w schowku samochodowym, co sprawia że zawsze będziemy je mieć pod ręką. Dzięki tej pompce szybko i sprawnie napompujemy koła nie tylko w samochodzie. Przyda się także właścicielom motocykli, rowerów, a także posiadaczom piłki, albo materaca plażowego. 

Warto ją mieć pod ręką gdziekolwiek jesteśmy. Ale to nie koniec jej zalet. Pompka pełni także funkcję powerbanka, za pomocą którego można doładować urządzenia elektroniczne. 

Urządzenie posiada w zestawie kilka elementów; kompresor, cztery końcówki do pompowania oraz kabel USB. Biedronka oferuje ten sprzęt w czarnej wersji kolorystycznej. Moc urządzenia to 50 W. Pojemność baterii - 2 x 2000 mAh. Jeśli zamówimy na stronie sklepu internetowego Biedronka Home, czas dostawy szacowany jest na 1-3 dni. 

Image
telepolis
Biedronka Home Biedronka Home promocja Biedronka minikompresor
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Biedronka Home