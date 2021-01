myBand 4family - pierwszy smartband w ofercie mPTech

Firma mPTech wprowadziła do swojej oferty inteligentną opaskę myBand 4family, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa seniorom, a także dzieciom. W komplecie ze smartbandem jest aplikacja mobilna 4family, pozwalającą na łatwy kontakt z bliskimi, monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, sprawdzanie lokalizacji seniora czy natychmiastowe wysyłanie powiadomień SOS do wybranej osoby.

Wprowadzony przez mPTech smartband jest kolejnym urządzeniem firmy, obok klasycznych telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych na kartę SIM, stworzonym z myślą o osobach starszych. Funkcje opaski mają zapewnić większe bezpieczeństwo jej użytkownikom, dzięki możliwości integracji urządzenia ze smartfonem opiekuna (w przypadku dzieci) lub bliskiej osoby (w przypadku seniora). myBand jest kompatybilny z bezpłatną aplikacją 4family, która umożliwia zsynchronizowanie urządzenia ze smartfonem innej, wybranej osoby.

Zdalne zarządzanie smartbandem powinno pozwalić na zapewnienie lepszej opieki bliskim. Funkcje aplikacji dają możliwość na przykład na określenie aktualnego miejsca pobytu użytkownika opaski dzięki lokalizatorowi GPS. Dodatkowo, istnieje możliwość ustalenia stref bezpieczeństwa, na przykład w przypadku dzieci. Jeśli podopieczny opuści wyznaczony obszar, opiekun otrzyma natychmiastowe powiadomienie, pozwalające odpowiednio zareagować na taką sytuację.

Dzięki slotowi na kartę nanoSIM oraz wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi, zaproponowane przez mPTech urządzenie może pełnić również funkcję telefonu komórkowego. Odbieranie i nawiązywanie połączeń telefonicznych jest możliwe za pomocą jednego przycisku. Dzieci oraz seniorzy nie muszą już pamiętać, gdzie zostawili swój telefon czy smartfon – inteligenta opaska, którą wystarczy mieć na ręce, ułatwi kontakt z najbliższymi w wielu trudnych do przewidzenia sytuacjach.

Opaska myBand 4family to rozszerzenie naszej dotychczasowej oferty produktów oraz nowe zastosowanie dla udostępnionej w kwietniu 2020 r. bezpłatnej aplikacji 4family. Dążymy do tego, aby zapewnić osobom starszym wygodną i intuicyjną możliwości kontaktu z bliskimi oraz wdrażanie do naszych urządzeń technologii, która wpływa na bezpieczeństwo seniorów i dzieci. Nowoczesny smartband to najwygodniejsze rozwiązanie zarówno dla użytkownika, jak i jego opiekuna.

– powiedział Radosław Kaczorowski, Product Manager z mPTech

myBand 4family monitoruje podstawowe funkcje życiowe, takie jak na przykład tętno oraz ciśnienie krwi. Wgląd do tych informacji pozwala opiekunom osób starszych na zdalne monitorowanie ich stanu zdrowia, a w razie nagłych lub budzących wątpliwości aktywności, reakcję i szybki kontakt. Kolejnym rozwiązaniem zasługującym na uwagę, jest możliwość wysłania komunikatu alarmowego przez użytkownika opaski. Wciśnięcie funkcji SOS skutkuje natychmiastowym wysłaniem wiadomości do opiekuna wskazanego w aplikacji 4family. Łatwość dostępu do przycisku oraz możliwość szybkiego zaalarmowania bliskich w wyniku odczuwalnego pogorszenia samopoczucia, może realnie wpłynąć na tempo, w jakim potrzebujący otrzyma niezbędną pomoc.

Urządzenie jest kompatybilne ze smartfonami działającymi pod kontrolą systemów Android 4.4 i nowszymi. Bateria 580 mAh pozwala (według producenta) na funkcjonowanie urządzenia w stanie czuwania przez około 5 dni. myBand ma kolorowy, intuicyjny interfejs oraz ekran o przekątnej 0,95 cala. Odporność na zachlapanie wodą i zakurzenie potwierdza certyfikat IP66.

Dostępność i cena

Opaska myBand 4family jest dostępna w sklepie internetowym na stronie sklep.mptech.eu. Na razie dostępne jest tam urządzenie w kolorze czarnym, ale ma być dostępny również biały smartband. Cena wynosi 299 zł.

