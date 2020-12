Hammer Blade 3: lekki pancernik z eSIM i dużym ekranem

Hammer Blade 3 to smartfon na swój sposób wyjątkowy: ma wzmocnioną konstrukcję, a także nieoczywistą w pancernych telefonach funkcję eSIM. Jest smukły i zgrabny, więc może stanowić dobry wybór dla tych, którzy poszukują smartfonu wytrzymałego, ale odstraszają ich te największe, czołgowe modele, coraz bardziej dominujące w tej klasie sprzętu.

Jesienią 2020 r. polski producent mPTech przedstawił dwa modele o wzmocnionej konstrukcji. Pierwszy z nich to topowy w ofercie marki Hammera Explorer Pro, zaś drugi -nieco tańszy i prostszy model Blade 3. Obywa wyróżniają się ciekawym dodatkiem – obsługą standardu eSIM – co w klasie telefonów pancernych jest wyjątkową cechą. Blade 3 zwraca przy tym uwagę największym ekranem w dotychczasowym portfolio Hammera, a przy tym ma też kilka ciekawych funkcji – warto mu się więc przyjrzeć bliżej.

Hammer Blade 3 – dane techniczne:

Wytrzymała obudowa zgodna ze standardami IP69, MIL-STD-810G i IK07, ochrona ekranu Gorilla Glass 3

Wymiary 163,6 x 78,2 x 12 mm, waga 245 g

Ekran IPS 6,2” HD+ IPS (720 x 1520)

Układ MediaTek Helio P22 (MTK6762, osiem rdzeni CPU do 2 GHz, GPU IMG GE8320)

Pamięć RAM 4 GB LPDDR3, ROM 64 GB

Karta microSD do 128 GB

Dual SIM nano, eSIM

LTE 800/850/900/1800/2100/2300/2600

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz / 5 GHz

Łączność Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, A-GPS

USB typu C

Czytnik linii papilarnych

Aparat 48 Mpix (Samsung GM1), przysłona f/1,8

Nagrywanie wideo Full HD 30 kl./s

Aparat przedni 8 Mpix

Akumulator 5000 mAh, ładowanie Express Charging 15 W

System Android 10

Cena: 1499 zł

Zawartość zestawu

Pudełko kryjące Hammera Blade 3 to miła niespodzianka dla tych, którzy mają dość makulaturowych zestawów do natychmiastowego wyrzucenia. Zestaw z solidnego twardego kartonu z ciekawymi wycięciami i przetłoczeniami poza smartfonem kryje fantazyjnie opakowane dodatki: ładowarkę Express Charging 15 W, bardzo wytrzymały kabel USB C z czarno-pomarańczową plecionką, instrukcję obsługi, a także rozwijana ulotkę, prezentującą zalety własnej aplikacji producenta – 4family. Nie ma za to słuchawek.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na