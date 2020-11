mPTech po cichu wprowadza smartfon Hammer Explorer Pro z eSIM

Kilka dni temu firma mPTech zaprezentowała smartfon Hammer Blade 3 z eSIM. Nie jest to jedyna listopadowa nowość przygotowana przez tego producenta – debiutuje również Hammer Explorer Pro, który także ma eSIM, ale nieco bogatszą specyfikację.

Firma mPTech zapowiadała premierę Hammera Explorer Pro już od paru dni i miało to nastąpić dziś. Co prawda producent nie pochwalił się jeszcze oficjalnie nowym urządzeniem, ale telefon po cichu trafił już na internetową stronę marki, można też go nawet kupić.

Hammer Explorer Pro – najważniejsze cechy

Nowy Hammer Explorer Pro przypomina bardzo swojego poprzednika w podstawowej wersji. Widać to samo wzornictwo, które opracowane zostało przez polskie biuro projektowe, więc nie jest to kopia smartfonu z Chin, jak przekonują niektórzy.

Obudowa Hammera Explorer Pro zapewnia odporność określaną normami MIL-STD-810, IP69 i IK07. Znalazł się na niej ekran IPS 5,7 cala i rozdzielczości Full HD+ (2160 x 1080, 423 ppi, 18:9). Wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass 3.

Moc do pracy urządzenia zapewnia układ Mediatek MTK6771T (Helio P60), czyli średniej klasy procesor montowany w pancernych telefonach innych marek. Jednostkę tę wspiera pamięć RAM LPDDR4 o wielkości 6 GB, na własne dane użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci wewnętrznej (plus 128 GB na microSD).

Funkcje komunikacyjne Explorera Pro tworzą: LTE, Dual SIM, Wi-Fi a/c 2,4/5 GHz, Bluetooth 4,2, NFC i USB C. Specjalnym dodatkiem, który ma być teraz tajną bronią firmy mPTech, jest dodatkowa obsługa standardu eSIM tak jak w modelu Blade 3. Na tym jednak nie koniec – telefon ma też czujnik jakości powietrza, przydatny grotołazom i do pracy w ciężkich warunkach.

Na obudowie telefonu znajduje się także wyjście jack 3,5 mm, wskaźnik laserowy, a także złącze pin do podpięcia zewnętrznych modułów. Na razie producent zapowiada dodatkową baterię.

Sekcja fotograficzna przedstawia się dość skromnie. Z tylu znajduje się pojedynczy aparat 48 Mpix z matrycą Samsung S5KGM1SP i optyką f/1,8. Aparat do selfie ma z kolei 8 Mpix.

Energię odo pracy Explorera Pro zapewnia akumulator 5000 mAh, który można szybko podładować z mocą 15 W. Całością zarządza system Android 10. Hammer Explorer Pro wyceniony został przez producenta na kwotę 1999 zł.

273 g, 14.8 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 128 GB - 48 Mpix + 8 Mpix 5.7" - IPS LCD (1080 x 2160 px, 424 ppi) MediaTek MTK6771T Helio P60, 2,10 GHz Android v.10.0 5000 mAh, USB-C

