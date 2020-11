Xiaomi zapowiada wielką premierę POCO M3. Trafi też do Polski?

Należąca do Xiaomi marka POCO szykuje kolejną premierę. Za tydzień zadebiutuje POCO M3, czyli nowy, budżetowy smartfon firmy. Do oglądania relacji z wydarzenia zachęca także polski oddział Xiaomi, co oznacza, że urządzenie może także trafić na nasz rynek. Czego można się spodziewać?

Zbliżająca się premierę firma POCO zapowiedziała na Twitterze. Ma to być wydarzenie o charakterze globalnym. Zaproszenie do śledzenia wydarzenia rozsyła także Xiaomi Polska, co zazwyczaj oznacza, że telefon trafi na nasz rynek. Nie było to oczywiste, bo poprzednie urządzenia z serii M kierowano głównie na rynek indyjski.

Zobacz: Xiaomi POCO C3 zadebiutował – to najtańszy telefon marki

Premiera POCO M3 odbędzie się 24 listopada, o godzinie 13:00. Premiera POCO M3 odbędzie się 24 listopada, o godzinie 13:00. Wydarzenie będzie można obejrzeć na Facebooku polskiego Xiaomi, producent zapowiada także możliwość wygrania tego modelu.

POCO M3 – czego można się spodziewać?

POCO zapowiada premierę telefonu M3 hasztagiem #MoreThanYouExpect, czyli „Więcej niż się spodziewasz”. Jest to zapewne nawiązanie do zaprezentowanego we wrześniu modelu POCO M2 (uwidocznionego na grafice otwierającej), który jest po prostu przebrandowanym Redmi 9. Telefon ma ekran IPS o przekątnej 6,53 cala, układ Helio G80 i 6 GB pamięci RAM.

Zobacz: POCO M2: premiera bliźniaka Redmi 9, z mocnych uchwytem i bez reklam

Zobacz: Xiaomi Poco M2 Pro debiutuje w Indiach. Smartfon ma być konkurentem dla Realme 6 Pro

Biorąc pod uwagę przystępną cenę w przeliczeniu 560 zł (w Indiach), nie jest to zła specyfikacja, ale też trudno się spodziewać, że POCO M3 będzie czymś innym, niż tylko inaczej nazwanym, budżetowym Redmi. Mimo tego POCO zapowiada, że otrzymamy coś więcej. Na pewno nie będą to przebrandowane modele Redmi Note 9S czy Redmi Note 9 Pro, bo ich brat bliźniak wyszedł jako POCO M2 Pro.

Niestety, nie są jeszcze znane żadne szczegóły, co przyniesie POCO M3. Wcześniej pojawiały się spekulacje, że POCO szykuje smartfon z układem Snapdragon 750G, aparatem głównym 108 Mpix i ładowaniem 33 W, ale nie pasuje to do linii POCO M. Pozostaje więc czekać do przyszłego tygodnia.

I don’t know about you, but I truly miss the feeling of waiting for a new POCO to be revealed. 🙌

Introducing POCO M3, Our MOST ???? yet! 😏#POCOM3 Is #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/pQKQoGbFSe — POCO (@POCOGlobal) November 17, 2020

Zobacz: Xiaomi szykuje jeszcze jeden smartfon Poco

Zobacz: Najlepszy telefon do 1000 zł? Xiaomi Poco X3 NFC! Spróbuj zmienić moje zdanie