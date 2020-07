Xiaomi Poco M2 Pro debiutuje w Indiach. Smartfon ma być konkurentem dla Realme 6 Pro

Należąca do Xiaomi marka Poco zaprezentowała swój najnowszy produkt, smartfon M2 Pro. Urządzenie jest promowane jako konkurencja dla Realme 6 Pro.

Poco M2 Pro to odporny na działanie wody (bez certyfikatu IP) smartfon z 6,7-calowym wyświetlaczem LCD. W górnej części ekranu znajduje się otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Tylny zestaw fotograficzny składa się z czterech aparatów: 48 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi). Czytnik linii papilarnych został umieszczony na boku urządzenia.

Najnowszy smartfon marki Poco jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 720G, wspieranym przez 4 lub 6 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W i pracuje pod kontrolą Androida 10.

Dostępność i cena

Start sprzedaży Poco M2 w Indiach został zaplanowany na 14 lipca 2020 roku. Dostępne będą trzy wersje kolorystyczne: Out Of The Blue, Green and Greener oraz Two Shades of Black. Ceny mają się kształtować tak:

4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej - 13999 rupii (742 zł),

(742 zł), 6 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej - 14999 rupii (795 zł),

(795 zł), 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej - 16999 rupii (901 zł).

Źródło tekstu: PocoForIndia (Twitter)