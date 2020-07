Motorola Moto 5G Plus pojawia się w Geekbench na chwilę przed debiutem

Już dzisiaj ma oficjalnie zadebiutować Motorola Moto G 5G Plus. Na godziny przed debiutem urządzenie pojawiło się w bazie Geekbench.

Motorola pokazuje ostatnio dużo nowych smartfonów. Ostatnio recenzowaliśmy Motorolę Edge i donosiliśmy o debiucie Motoroli One Fusion. Już dzisiaj ma się z kolei pojawić Motorola Moto G 5G Plus. Na kilka godzin przed oficjalnym debiutem telefon pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Urządzenie przeszło tam testy z obu generacji, zarówno Geekbench 4.4, jak i Geekbench 5.2. Smartfon, który przechodził testy miał 4 GB RAM i Androida 10. Najpewniej miał też układ Snapdragon 690. Evan Blass już wcześniej informował, że wersja smartfonu bez plusa może się pochwalić Snapdragonem 765, na pierwszy rzut oka wygląda to jak układ z wyższej półki. Trzeba jednak pamiętać, że to Snapdragon 690 ma nowsze rdzenie Cortex-A77, kiedy wersja 765 ma Cortex-A76.

W teście Geekbench 4.4 telefon zanotował wynik 2767 punktów w teście jednego rdzenia i 7672 punktów w teście wielu rdzeni. Z kolei w przypadku modelu Geekbench 5.2 urządzenie mogło się pochwalić wynikiem 596 punktów w teście jednego rdzenia oraz 1872 w teście wielu rdzeni.

Źródło tekstu: gsmarena