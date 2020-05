POCO F2 Pro jest już w Polsce!

Dobra wiadomość dla fanów Xiaomi i osób, które poszukują wydajnego smartfonu w rozsądnej cenie. Dziś na polskim rynku debiutuje POCO F2 Pro, czyli nowy „pogromca flagowców” z układem Snapdragon 865 i wsparciem dla sieci 5G.

POCO F2 Pro zadebiutował oficjalnie w połowie maja i już wtedy wszystko wskazywało, że ten bazujący na Redmi K30 Pro model dotrze też do Polski. Teraz mamy już pewność – smartfon wchodzi do sprzedaży od dziś. POCO F2 Pro można kupić w Polsce w cenie od 2699 zł za wariant 8 GB + 256 GB. Z kolei wariant 6 GB + 128 GB będzie kosztował 2499 zł.

Urządzenie jest dostępne w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach RTV EURO AGD, Media Markt, NEONET, x-kom, Media Expert, Vobis i Komputronik.

POCO F2 Pro – co to za smartfon?

POCO F2 Pro to inaczej Redmi K30 Pro w nowej odsłonie. Jego sercem jest topowy układ Snapdragon 865 z modemem 5G. Na nasz rynek wkracza więc kolejny smartfon z obsługą sieci w nowym standardzie. W bogatszej wersji 8 GB + 256 GB użytkownik otrzymuje pamięć RAM w standardzie LPDDR5, w wersji 6 GB + 128 GB jest to LPDDR4X. Pamięć wewnętrzna to z kolei UFS 3.1.

Wyświetlacz Super AMOLED w POCO F2 Pro ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+ (2400×1080). Wyróżnia się kontrastem 5 000 000:1 oraz wysoką jasnością sięgającą nawet 1200 nitów w maksymalnym trybie (standardowo jednak – 500 nitów). Właściwy dobór jasności zapewnia potrójny czujnik światła 360°. W ekran wtopiony jest optyczny czytnik linii papilarnych, zewnętrzna warstwa to Gorilla Glass 5. Ekran pozbawiony jest wycięcia na aparat, co jest możliwe dzięki zastosowaniu wysuwanego modułu (20 Mpix).

Producent przedstawia POCO F2 Pro jako smartfon gamingowy. Wygodę podczas rozgrywki gwarantować ma technologia chłodzenia LiquidCool 2.0 i największa komora parowa dostępna w tej chwili na rynku, pokryta kilkoma warstwami grafitu i grafenu. To rozwiązanie zapewnia niską temperaturę urządzenia, zwłaszcza procesora i obudowy, i utrzymuje wydajność na najwyższym poziomie nawet przy dużym obciążeniu. Smartfon otrzymał certyfikat TÜV Rheinland High Gaming Performance, ma też ulepszony HDR w ekranie, wibrację z Z-osiowym mechanizmem, a do tego dźwięk Hi-Res Audio – to są cechy, które mają zapewnić graczom wysoki komfort zabawy.

Poza łącznością 5G POCO F2 Pro pozwoli na skorzystanie z Wi-Fi 6 o prędkości do 9,6 Gbps. Nie zabrakło NFC, portu podczerwieni, USB C, a także wyjścia audio jack 3,5 mm.

POCO F2 Pro zwraca także uwagę ciekawym połączeniem aparatów. Główny to matryca Sony IMX686 o rozdzielczości 64 Mpix (1/1,7“, ƒ/1,89, 1,6 μm 4-w-1 Super Pixel, AF, 6P). Jego uzupełnienie stanowią: ultraszerokokątny aparat 13 MPix z polem widzenia 123°, aparat makro 5 MPix oraz czujnik głębi 2 MPix. Smartfon umożliwia zapis wideo w rozdzielczości 8K (24 kl./s) i 4K (60 kl./s).

Bateria w POCO F2 Pro ma pojemność 4700 mAh i można ją szybko zasilić ładowarką o mocy 30 W. Naładowanie akumulatora do 64 procent zajmuje 30 minut, a do pełna - 63 minuty. W zestawie znajduje się ładowarka 33 W.

POCO F2 Pro ma na pokładzie Androida 10 z MIUI 11 oraz POCO Launcherem.

