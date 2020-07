LG naprawdę pracuje nad rozwijanym smartfonem

LG szykuje bardzo ciekawy i oryginalny smartfon. Niestety, przyjdzie nam na niego poczekać az do 2021. Wygląda na to, że jest na co.

Patenty mają to do siebie, że producenci składają wniosków bardzo dużo, ale tylko niewielka część przeradza się potem we właściwe urządzenia. Samo złożenie wniosku o niczym jeszcze nie świadczy, chyba że liczymy samo rozważanie czegoś. Jednak w przypadku LG może się okazać, że futurystyczny patent naprawdę doczeka się realizacji. Już w sierpniu zeszłego roku pojawiały się doniesienia, że mniejszy z koreańskich producentów myśli nad rozwijanym smartfonem. Jego wizualizację przygotował wtedy holenderski portal LetsGoDigital.

Okazuje się, że prace trwają naprawdę i powinny się zakończyć na początku 2021. Sam telefon powstaje w ramach Project B, co jest nazwą... na cześć prezesa LG, czyli Kwon Bong-seoka. Teraz powstaje dwa tysiące prototypowych modeli w fabryce LG w Pyeongtaeku. Jednocześnie z rozwijanym smartfonem w 2021 ma zadebiutować bardziej tradycyjny telefon o nazwie kodowej Rainbow. Ma to być dalszy krok odzyskiwania inicjatywy przez LG. Pierwszym był bowiem LG Velvet, który zadebiutował niedawno.

