LG Velvet już jest w Polsce! Cena niższa niż się obawialiśmy

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, elegancki smartfon LG Velvet wchodzi właśnie do sprzedaży na polskim rynku. Cena jest atrakcyjna, niższa niż wynika to z przelicznika z Korei. W Polsce model ten dostępny jest w limitowanych promocjach, jednocześnie wchodzi do ofert operatorów.

Na początku LG Velvet zadebiutuje, już od dziś, w promocji w Play, a zaraz za nim od 24 czerwca u kolejnych operatorów w sieci Plus i Orange. Model dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych: zielonej Aurora Green, białej Aurora White i szarej Aurora Gray.

Klienci Play wraz z zakupem LG Velvet otrzymują w promocyjnym komplecie dodatkowy ekran Dual Screen w kolorze białym lub szarym. Natomiast Klienci Plus i Orange otrzymają w promocji najnowsze, bezprzewodowe słuchawki LG Tone Flex HBS-XL7.

Dodatkowo u wszystkich operatorów, LG oferuje trzeci rok gwarancji na telefon gratis. Promocja potrwa do 31 lipca lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów, a po jej zakończeniu model będzie dostępny u operatorów w opcji bez dodatkowego ekranu lub z ekranem Dual Screen.

LG Velvet będzie dostępny również w kanałach własnych LG w Premium Brand Store w Domu Mody Klif, ponadto w Online Brand Store na stronie LG oraz bez abonamentu u 3 powyższych operatorów. Sugerowana cena detaliczna to 2599 zł.

LG Velvet – co to za smartfon?

LG Velvet to smartfon, który może spodobać się zwłaszcza paniom. Obudowa tego modelu wyróżnia się zaokrąglonymi liniami oraz symetrycznymi krawędziami z przodu i z tyłu, co producent określa mianem wzornictwa 3D Arc. Bezramkowy ekran FullVision P-OLED ma przekątną aż 6,8 cala, proporcje 20.5:9 i rozdzielczość 1080 x 2460. By zminimalizować reakcje na przypadkowe dotknięcia ekranu o lekko zaokrąglonych brzegach, firma LG opracowała algorytm Grip Suppression, rozróżniający celowe i niezamierzone dotknięcia wyświetlacza. LG Velvet zapewnia też duża odporność na warunki zewnętrzne, czyli pył i wodę zgodnie z normą IP68.

Sercem LG Velvet jest układ Snapdragon 765G z modemem 5G. Jego pracę wspiera pamięć RAM o wielkości 6 GB, na dane otrzymujemy 128 GB pamięci UFS 2.1. W specyfikacji jest także: Bluetooth 5.1, NFC, USB C (USB 3.1) i czytnik kart pamięci microSD (do 2 TB).

Główny aparat ma 48 MPix (f/1,8), kolejny to aparat ultraszerokokątny 8 MPix (f/2,2), a ostatni – czujnik głębi 5 Mpix (f/2,4). W półkolistym wycięciu ekranu znajduje się z kolei aparat do selfie 16 Mpix (f/1,9).

LG Velvet zasilany jest za pomocą akumulatora 4300 mAh z szybkim ładowaniem Quick Charge 4+, a całością zarządza Android 10.

