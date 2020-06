Już w czerwcu polska premiera zjawiskowego LG Velvet!

LG Velvet to jedna z najciekawszych nowości firmy LG, a jednocześnie – interesująca propozycja dla tych, którzy poszukują eleganckiego smartfonu o dobrej specyfikacji. Producent potwierdził już, że jednym z pierwszych rynków, na które ten model trafi do sprzedaży, będzie Polska.

Według zapowiedzi LG do premiery LG Velvet w naszym kraju powinno dojść już w czerwcu. Polska została przez firmę określona jako „kluczowy rynek europejski”, a równolegle urządzenie trafi do czterech innych państw: do Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Węgier. Cena nie została jeszcze ujawniona, ale na rynku koreańskim smartfon wyceniony został w przeliczeniu na kwotę około 3100 zł. Nie należy więc oczekiwać, że do Polski smartfon trafi poniżej pułapu 3 tys.

LG Velvet – co w nim ciekawego?

LG Velvet zwraca już uwagę swoim wyglądem. Na gładkiej, smukłej i połyskującej efektywnymi kolorami obudowie znajduje się bezramkowy (na bokach) ekran FullVision P-OLED o przekątnej aż 6,8 cala, proporcjach 20.5:9 i rozdzielczości 1080 x 2460. W szkło wkomponowany jest także czytnik linii papilarnych. Krawędzie ekranu są zagięte, ale producent opracował specjalne zabezpieczenie, które mają sprawiać, że nie dojdzie do przypadkowych reakcji wyświetlacza.

Mimo że obudowa wygląda elegancko i stylowo, zapewnia też duża odporność na warunki zewnętrzne, czyli pył i wodę zgodnie z normą IP68. Przeszedł także testy wytrzymałości MIL-STD-810G.

Sercem LG Velvet jest najlepszy układ SoC ze średniej półki - Snapdragon 765 z modemem 5G. Jego pracę wspiera pamięć RAM o wielkości 6 GB, na dane otrzymujemy 128 GB pamięci UFS 2.1. W specyfikacji nie zabrakło Bluetooth 5.1, NFC, USB C (USB 3.1), i czytnika kart pamięci microSD (do 2 TB). Ciekawie zapowiadają się głośniki stereo ze wsparciem rozwiązania LG 3D Sound Engine.

Sekcję fotograficzną tworzą trzy aparaty, których obiektywy umieszczone są w pionowej linii, jeden pod drugim, bez wystającej wyspy. Producent porównuje taki układ aparatów do kropel deszczu. Główny aparat ma 48 MPix (f/1,8), kolejny to aparat ultraszerokokątny 8 MPix (f/2,2), a ostatni – czujnik głębi 5 Mpix (f/2,4). W półkolistym wycięciu ekranu znajduje się z kolei aparat do selfie 16 Mpix (f/1,9).

LG Velvet zasilany jest za pomocą akumulatora 4300 mAh z szybkim ładowaniem Quick Charge 4+, a całością zarządza Android 10. Wymiary telefonu to 167,2 x 74,1 x 7,9 mm, waga - 180 g. Smartfon można także kupić z dodatkowym ekranem, czyli akcesorium LG Dual Screen.

