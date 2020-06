LG szykuje sprzęt, który jest jednocześnie telefonem, tabletem i laptopem

LG uznał jak widać, że wszystkie obecne zginane smartfony to tylko półśrodki i czas stworzyć porządne urządzenie, które samodzielnie będzie konkurować z telefonami, tabletami i laptopami.

Zginane smartfony są w naszym rejonie świata jeszcze mniej głównonurtowe niż sieć 5G, nie zmienia to jednak faktu, że do tej niszy chce wejść kolejny producent. A zrobiło się tam już tak samo ciasno, jak w przypadku niszy telefonów dla graczy. LG nie jest co prawda całkowicie nowym graczem na tym polu, producent ma już bowiem przyznanych trochę patentów w tej kwestii. Nic jednak jeszcze z tych patentów się nie urodziło.

Najnowsze doniesienia z Korei mówią, że mniejszy z koreańskich producentów smartfonów szykuje urządzenie, które miałoby być jednocześnie telefonem, tabletem i laptopem. To od użytkownika miałoby zależeć w jakiej postaci by go używał. Wystarczyłoby odpowiednie zgięcie lub rozwinięcie sprzętu. Nowy wynalazek miałby być bowiem nie tylko zginany, ale i rozwijany. Zwijany telefon LG ma pokazać podczas MWC 2021.

Źródło tekstu: phonearena