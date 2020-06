LG Velvet 4G ma Snapdragona 845 i jest o 20% tańszy niż wersja 5G

Na początku maja LG pokazał swój nowy smartfon, który miał być zamiennikiem dla zakończonej serii G. teraz LG Velvet doczeka się swojej wersji 4G. Może okazać się bardziej godna uwagi niż wersja 5G.

LG certyfikował nowy wariant swojego telefonu LG Velvet. Na pewno ma się on pojawić w Iranie i Brazylii, jednak zapewne trafi do Europy. Jest to o tyle interesujący smartfon, że ma on zupełnie inny układ niż klasyczny Velvet. Tamten ma bowiem Snapdragona 765G, który jest produktem ze średniej półki cenowej. Ma on jednak modem 5G. Nie ma go z kolei Snapdragon 845, który ma zasilać alternatywny wariant LG Velvet. Ten układ ma już dwa lata i nie ma 5G, jest jednak szybszy niż 765G. Do tego Velvet 4G ma być o 20% tańszy. Nie będzie żadnym zdziwieniem przypadek, w którym przebiłby on popularnością wariant 5G.

Poza Snapdragonem 845 nic nie ulegnie zmianie. Będzie mu towarzyszyło 8 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Aparat główny to 58 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix. Z przodu jest z kolei sensor 16 Mpix.

