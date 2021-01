Xiaomi patentuje smartfon z ukrytym aparatem i obrotowym lustrem

Producenci smartfonów miewają różne pomysły na oryginalność wytwarzanych urządzeń. Firma Xiaomi na przykład opatentowała urządzenie z ukrytym, wyskakującym aparatem, który - za sprawą obrotowego lustra - może być zarówno aparatem przednim, jak i tylnym.

Nie podobają Wam się wcięcia czy dziury w wyświetlaczu, mieszczące obiektywy przednich aparatów fotograficznych? A może tylna wyspa fotograficzna jest według Was czymś, co psuje wygląd urządzenia? Wygląda na to, ze firma Xiaomi znalazła rozwiązanie. Propozycja chińskiej firmy to całkowite ukrycie aparatu wewnątrz obudowy, a na zewnątrz ma być widoczne tylko wyskakujące lustro. W dodatku obrotowe, dzięki czemu schowany aparat (lub aparaty - bo może ich więcej niż jeden) może pełnić zarówno funkcje aparatu do autoportretów, jak i tylnego aparatu do fotografowania wszystkiego innego.

O projekcie Xiaomi napisał serwis LetsGoDigital. Chińska firma ma nawet na to patent, zatwierdzony 7 stycznia tego roku przez amerykańskie USPTO (United States and Trademark Office) i światowe WIPO (World Intellectual Property Office). W patencie jest mowa o ukrytym aparacie, ponieważ nieużywanego aparatu nie widać, natomiast przy robieniu zdjęć zobaczymy tylko obrotowe lustro, a nie same obiektywy.

Z opisu w dokumentacji patentowej wynika, że aparat ten może służyć między innymi do odblokowywania urządzenia za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy.

Niestety, nie wiemy, czy i kiedy Xiaomi wykorzysta opatentowane rozwiązanie w którymś ze swoich przyszłych smartfonów. Wydaje się, że wcześniej chiński producent zaoferuje smartfon, w którym przedni aparat będzie całkowicie schowany pod powierzchnią wyświetlacza.

