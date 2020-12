ZTE Axon 20 5G z podekranowym aparatem trafił do sprzedaży na całym świecie

Zgodnie z zapowiedziami, smartfon ZTE Axon 20 5G wyróżniający się podekranowym aparatem, trafił do globalnej dystrybucji i można go także zamówić do Polski. Urządzenie miało swoją premierę 1 września, ale dotąd dostępne było tylko w Chinach.

ZTE to firma, która pozostaje w cieniu innych graczy rynku mobilnego, chociaż nie brakuje jej pomysłów i ciekawych konstrukcji. Być może najnowszy model, ZTE Axon 20 5G, zwiększy popularność tej marki. Smartfon został wyceniony na kwotę 449 euro, czyli około 2000 zł. Można go zamówić na stronie producenta global.ztedevices.com, także do Polski.

Zobacz: ZTE Axon 20 5G oficjalnie zaprezentowany. Smartfon ma przedni aparat całkowicie schowany pod wyświetlaczem

ZTE Axon 20 5G – najważniejsze cechy

ZTE Axon 20 5G wyposażony jest w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,92 cala, rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli i odświeżaniu obrazu 90 Hz (warstwa dotykowa – 240 Hz). Szczególną cechę telefonu jest to, że pod powierzchnię ekranu został wkomponowany przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 32 Mpix (f/2,0, 0,8 μm). Pod szkłem znalazły się także czujniki (światła i zbliżania) oraz optyczny czytnik linii papilarnych, co sprawia, że przedni panel telefonu zachowuje wysoką funkcjonalność, a jednocześnie odznacza się niewielkimi ramkami.

Sercem modelu ZTE Axon 20 5G jest układ Qualcomm Snapdragon 765G z wbudowanym modemem 5G. Dobre połączenia 5G ma zapewnić antena 360°. Pracę procesora wspiera pamięć RAM o wielkości 8 GB, a na aplikacje i pliki otrzymujemy 128 GB pamięci wewnętrznej. Istnieje także możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą kart microSD.

Główną sekcję fotograficzną tworzy zestaw czterech aparatów: 64 Mpix (f/1,89) + 8 Mpix (f/2,2, szeroki kąt 120°) + 2 Mpix (f/2,4, czujnik głębi) + 2 Mpix (f/2,4, makro). Aparat pozwala na nagrywanie wideo 4K 60 kl./s.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 4220 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Całością zarządza system Android 10 we własnej wersji ZTE – MiFavor 10.5.

Kup teraz - zapłać później wrzesień 2020 198 g, 7.98 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 2000 GB LTE do 600Mbps 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.92" - OLED (1080 x 2460 px, 388 ppi) Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, 2,40 GHz Android v.10.0 4220 mAh, Quick Charge 4.0, USB-C

Źródło tekstu: wł., ZTE