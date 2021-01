BlackBerry sprzedaje 90 amerykańskich patentów firmie Huawei

Kanadyjska firma BlackBerry sprzedała Huaweiowi 90 patentów na technologie stosowane w smartfonach. Do transakcji doszło jeszcze w grudniu, jednak dopiero teraz ta informacja została ujawniona publicznie. Co ważne, są to patenty zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

Sprzedaż patentów BlackBerry firmie Huawei ujawnił jeden z prezesów kanadyjskiej firmy, Steve Rai, podczas konferencji J.P. Morgan Tech/Auto Forum, nie zdradzając jednak bliższych szczegółów. Potwierdziła to także rzeczniczka BlackBerry, która podała informację, że sprzedaż, określana jako „niewielka transakcja”, odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie ma związku z żadnymi innymi sprawami toczącymi między firmami a rządem Kanady. Jak wynika z danych amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych (USPTO), BlackBerry przeniosło własność 90 patentów na Huawei 23 grudnia 2020 r.

W porównaniu do łącznej liczby patentów, jakie ma BlackBerry – około 38 tys. – rzeczywiście nie jest to duża transakcja, jednak jak wynika z nieoficjalnych informacji, są to patenty zarejestrowane przez BlackBerry w czasach, gdy firma była poważnym graczem rynku urządzeń mobilnych i dotyczą technologii związanych ze sprawami bezpieczeństwa. Kanadyjczycy nie ujawnili, o jakie patenty dokładnie chodzi, jednak wiele przemawia za tym, że są to rozwiązania bardzo istotne dla przyszłości mobilnego działu Huawei. Gra patentami i odcinanie od nich chińskiej firmy to jeden z elementów amerykańskiej wojny handlowej. Warto też przypomnieć, że dekadę temu terminale i usługi BlackBerry uważane były za najwyższy standard bezpieczeństwa w zastosowaniach korporacyjnych.

Huawei wciąż zmaga się z problemami powodowanymi przez amerykańskie restrykcje, więc kupno patentów z USA może być dla niego ułatwieniem w dalszej działalności.

Firma BlackBerry już całkowicie wycofała się z produkcji smartfonów. Do sierpnia zeszłego roku zastępował ją w tym chiński TCL, jednak wzajemna umowa licencyjna na wykorzystanie marki wygasła. Możliwe jednak, że w 2021 roku znów ujrzymy telefony z logo jeżynki i to z 5G – tak przynajmniej wynika z umowy zawartej przez BlackBerry z FIH Mobile i OnwardMobility. Te dwie firmy mają reaktywować kanadyjską markę na rynku mobilnym.

