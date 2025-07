Euro szaleje. Potężny, 100 W powerbank za pół ceny

Powerbank o tak szalonej mocy, jak 100 W to zwykle dość drogi zakup. Zwykle, ponieważ w tej promocji możecie go kupić dosłownie za grosze. Mowa tu o cenie, która wynosi jedynie 179,99 zł. W zamian dostajemy prawdziwą bestię o pojemności aż 74 Wh .

Powerbank 100 W SBS TTBB20000LCDPD100

Czy 74 Wh to dużo? No cóż, mowa tu o pojemności 20 000 mAh. Dlaczego więc nie ją wyżej podałem? To proste: tak pojemny i mocny powerbank smartfona ładuje niejako przy okazji. Jednak świetnie sprawdza się w przypadku bardziej wymagającego sprzętu, jak na przykład laptopy. Te zaś mają pojemność podawaną w watogodzinach. Większość z modeli na rynku naładujemy w ten sposób przynajmniej jeden raz.