Huawei Mate X2 na renderach wygląda znajomo

Huawei oficjalnie ogłosił, że 22 lutego tego roku poznamy nowy, składany smartfon tej firmy, model Mate X2. Dzięki opublikowanym w sieci renderom możemy zobaczyć, jak to urządzenie może wyglądać.

Już za 18 dni odbędzie się premiera nowego, składanego smartfonu firmy Huawei. Do tej pory chiński producent wypuścił na rynek dwie edycje takiego urządzenia, które wizualnie były niemal identyczne. Ich cechą charakterystyczną był elastyczny ekran, który zostawał na zewnątrz po zamknięciu telefonu.

Nadchodzący Huawei Mate X2 ma mieć zupełnie inną konstrukcję, podobną do produktów Samsunga, w szczególności do modelu Galaxy Z Fold2.

Nowy "składak" Huaweia będzie miał, podobnie jak Foldy Samsunga, duży, elastyczny ekran, niewidoczny po zamknięciu urządzenia. By nadal dało się z niego korzystać w takiej konfiguracji, smartfon będzie wyposażony w drugi ekran, w którym ma się znaleźć miejsce (prawdopodobnie w formie podłużnego otworu) na obiektywy przedniego aparatu fotograficznego. Jak wynika z renderów, wewnętrznemu ekranowi nie będzie towarzyszył żaden aparat, jak ma to miejsce w konkurencyjnym produkcie (Z Fold2 ma aparat do selfie pod oboma ekranami).

Premiera smartfonu Huawei Mate X2 odbędzie się 22 lutego 2021 roku.

