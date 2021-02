Samsung Galaxy A51 dostaje Androida 11 z One UI 3.0. Po nim przyjdzie kolej na inne modele Galaxy A

W ostatnich tygodniach Samsung rozsyłał aktualizację Androida 11 z interfejsem One UI 3.0 do wcześniejszych generacji flagowych smartfonów Galaxy S, Galaxy Note oraz rozkładanych modeli jak linia Fold. Teraz przyszła kolej na serię ze średniej półki – Galaxy A.

Jako pierwszy z serii Galaxy A aktualizację do Androida 11 z One UI 3.0 otrzymuje Samsung Galaxy A51. Jest to firmware o numerze A515FXXU4DUB1 i w tej chwili mogą się nim już cieszyć użytkownicy z Rosji. Paczka OTA poza najnowszą wersją systemu Google’a przynosi poprawki bezpieczeństwa z lutego 2021, a więc najświeższe, jakie zostały w tej chwili wydane.

Wcześniej Samsung zapowiadał, że Galaxy A51 otrzyma nową wersję Androida na początku marca, jednak najwyraźniej zamierza przyspieszyć wysyłkę nowego softu. Aktualizacja w Polsce może się co prawda pojawić w nieco późniejszym terminie, na przykład dopiero w marcu, ale warto zachować czujność.

Na pierwszy kwartał, a więc maksymalnie do końca marca, zapowiedziana została także aktualizacja dla Samsunga Galaxy A51 5G. Być może nie trzeba będzie czekać aż tak długo – w grudniu model ten dostał wersję beta nowego oprogramowania, powinno być więc już gotowe.

Według wcześniejszych zapowiedzi w marcu nowego Androida miały również dostać kolejne modele z serii Galaxy A – Galaxy A71, Galaxy A41 oraz Galaxy A31. Również w tym przypadku można przypuszczać, że paczka OTA nadejdzie nieco wcześniej.

Android 11 z One UI 3.0 wprowadza między odświeżony interfejs, nowe wzory ikon, usprawniony tryb ciemny, sekcję konwersacji w obszarze powiadomień, uprawnienia jednorazowe, więcej opcji ekranu AoD, widżet odtwarzania multimediów, a także nowy ekran blokady.

Źródło tekstu: SamMobile