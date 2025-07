Biedronka odpala bombę. U konkurencji dwa razy drożej

Jeśli jeszcze nie masz wideorejestratora, to teraz jest idealna okazja, aby to zmienić. W sklepie internetowym Biedronka Home pojawił się właśnie ciekawy model z tylną kamerą w zestawie, za który zapłacisz przysłowiowe grosze. W pozostałych sklepach to samo urządzenie kosztuje dwa razy więcej.