Samsung Galaxy A51 - najbardziej rozchwytywany smartfon tego sezonu?

Jakiego smartfona szuka przeciętny użytkownik? Względnie niedrogiego, z niezłą specyfikacją i rozpoznawalnym logo. Tak się składa, że w teorii wszystkie te warunki spełnia Samsung Galaxy A51, który właśnie wpadł w nasze ręce. Pytanie jednak czy okaże się dobrym wyborem?

Seria A od Samsunga to takie Volkswageny Golfy wśród smartfonów. Może nie najtańsze w swojej klasie, ale nadal w zasięgu przeciętnego Kowalskiego, a za to z rozpoznawalnym logo na masc… znaczy, na pleckach. To telefony stworzone do tego, by być hitami sprzedażowymi, nawet jeśli producentowi czasem podwinie się noga i właśnie dlatego uważam, że Samsung Galaxy A51 to jedna z najważniejszych premier tego roku.

Samsung Galaxy A51 - specyfikacja techniczna

plstikowa ramka, Corning Gorilla Glass 3 (przód) i plastik (tył)

Wymiary: 158,5 x 73,6 x 7,9 mm, masa: 172 g

Ekran: Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala, 1080 x 2400 pikseli, 405 ppi

Ośmiordzeniowy SoC Samsung Exynos 9611 (10 nm, 4 x Cortex-A73 o taktowaniu 2,3 GHz + 4 x Cortex-A53 o taktowaniu 1,7 GHz, GPU Mali-G72 MP3)

Pamięć 4 GB RAM, 128 GB wewnętrzna

Dual SIM w rozmiarze nano

Łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0, NFC

GPS, Galileo, GLONASS, Beidou

USB 2.0 typu C, OTG

Główny aparat 48 Mpix (piksele 0,8 µm), obiektyw z przysłoną f/2.0, PDAF, drugi aparat 12 Mpix, ultraszerokokątny 12 mm z przysłoną f/2.2, trzeci aparat 5 Mpix, makro z przysłoną f/5.0, sensor głębi 5 Mpix

Nagrywanie wideo 2160p 30 kl./s

Przedni aparat 32 Mpix (0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/2.2, filmy 1080p 30 kl./s

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4000 mAh

Android 10.0 z interfejsem One UI 2.0

Cena: 1699 zł

No dobra, ale czy ten telefon ma w ogóle coś ciekawego do zaoferowania? I tu zaczynają się schody, bo według specyfikacji to tylko delikatny lifting zeszłorocznego Samsunga Galaxy A50. Najważniejszą różnicą względem poprzednika jest nowy poczwórny aparat z sensorem 48 MP oraz dedykowanym modułem makro. Oprócz tego z ciekawszych elementów specyfikacji warto wymienić Exynosa 9611 w roli procesora, wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5” oraz akumulator o pojemności 4000 mAh.



Co w zestawie?

Telefon przyjechał w prostym pudełku, przyozdobionym wyłącznie zdjęciem telefonu i wyraźnym oznaczeniem modelu. W środku bez ekscesów - poza smartfonem znajdziemy tam kabel USB-C, ładowarkę 15 W i słuchawki. Te ostatnie są miłym dodatkiem, choć osobiście wolałbym w ich miejsce zobaczyć choćby najprostsze etui.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne