To nowoczesny Walkman. Odtwarza kasety i ma USB-C, oraz Bluetooth

Maxell MXCP-P100

Jak nietrudno zgadnąć, jest to produkt rodem z Japonii. Chyba tylko tam jakaś firma mogłaby uznać, że stworzenie przenośnego odtwarzacza kasetowego i wypchanie go nowoczesną technologią to dobry pomysł. Znajdziemy tu wbudowany akumulator, który naładujemy za pomocą USB-C. Co ma sens, ponieważ mechanizm takiego odtwarzacza ma nielichy apetyt na energię, a zakup baterii mocno potrafi nadszarpnąć domowy budżet.