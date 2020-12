Samsung oficjalnie ogłasza wprowadzenie One UI 3 dla Androida 11

Wyrafinowany design, udoskonalone opcje personalizacji i większa kontrola nad najważniejszymi funkcjami na wybranych urządzeniach Galaxy - tak Samsung chwali ogłoszony właśnie oficjalnie nowy interfejs One UI 3 dla systemu operacyjnego Android 11.

Samsung ogłosił oficjalne wprowadzenie na rynek najnowszej aktualizacji swojego interfejsu One UI, która zostanie udostępniona na wybranych urządzeniach Galaxy. Dzięki niej użytkownicy zyskają nowy design, usprawnione działanie najpopularniejszych funkcji i liczne opcje personalizacji. Udostępnienie aktualizacji One UI 3 dla systemu operacyjnego Android 11, ma stanowić potwierdzenie działań firmy Samsung na rzecz szybkiego zapewniania użytkownikom najnowszych innowacji i tym samym wspierania trzech generacji aktualizacji OS dla milionów urządzeń.

W związku z zakończeniem programu wcześniejszego dostępu, One UI 3 zostanie udostępnione na urządzeniach serii Galaxy S20 (Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra) w Korei, USA i w większości krajów europejskich. W nadchodzących tygodniach aktualizacja będzie stopniowo udostępniana w kolejnych krajach i na kolejnych urządzeniach, w tym na Galaxy Note20 i Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2 i Galaxy Fold, a także w ramach serii Galaxy Z Flip, Galaxy Note10 oraz Galaxy S10. W pierwszej połowie przyszłego roku będzie również dostępna na urządzeniach Galaxy A.

Udostępnienie One UI 3 to zaledwie początek naszych działań mających na celu zapewnienie użytkownikom najlepszych możliwych wrażeń z korzystania z urządzeń mobilnych i oferowanie im najnowszych innowacji w zakresie OS tak szybko, jak to możliwe. One UI 3 wpisuje się w naszą misję nieustającego zapewniania użytkownikom innowacyjnych i intuicyjnych doświadczeń przez cały cykl życia posiadanych przez nich urządzeń.

– powiedział dr TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics

Nowy, odświeżony design

Jak informuje Samsung, udoskonalony design sprawia, że One UI 3 jest znacznie bardziej elegancki i wygodny w użyciu. Najczęściej używane funkcje i lokalizacje, takie jak ekran główny, ekran blokady, powiadomienia czy panel szybkiego dostępu zyskały nowy, odświeżony wygląd tak, by najważniejsze informacje stały się lepiej widoczne. Nowe efekty, na przykład przyciemnienie/rozmycie powiadomień, mają pozwolić na szybkie skupienie uwagę na tym, co najistotniejsze, a przeprojektowane widżety pozwalają zachować porządek na ekranie głównym, nadając mu jednocześnie stylowy wygląd.

Nowe wrażenia z użytkowania

One UI 3 ma również przynieść na urządzenia Galaxy zupełnie inne doświadczenia użytkowania. Płynniejsze efekty ruchu i naturalna reakcja na dotyk powinny sprawić, że korzystanie z telefonu staje się jeszcze przyjemniejsze. Wygaszanie ekranu blokady wygląda teraz bardziej subtelnie, efekt przesuwania jest bardziej płynny, a wrażenie przyciskania klawiszy jest bardziej realistyczne. Także przełączanie się pomiędzy urządzeniami jest teraz bardziej płynne, ponieważ One UI zapewnia spójne, wszechstronne doświadczenia w ramach całego ekosystemu Galaxy, a obsługa nowych funkcji dostępna jest automatycznie na wszystkich urządzeniach.

Udoskonalenie najczęściej używanych funkcji

Jak twierdzi Samsung, One UI 3 stworzono, aby uczynić codzienne życie jeszcze łatwiejszym. Na przykład przeprojektowane widżety ekranu blokady pozwalają sterować odtwarzaniem muzyki i przeglądać ważne informacje, takie jak zaplanowane wydarzenia czy spotkania, bez potrzeby odblokowywania urządzenia. Również śledzenie wiadomości i konwersacji powinno być teraz bardziej intuicyjne. Powiadomienia z komunikatorów grupowane są na środku ekranu, co ułatwia ich szybkie przeczytanie i odpowiadanie na nie. Dodatkowo, widok okna wideorozmowy jest teraz dostępny na całej powierzchni ekranu, oferując nowe wrażenia z komunikacji i umożliwiając lepszy kontakt z bliskimi.

One UI 3 to również poprawiony, oparty na sztucznej inteligencji zoom, a także udoskonalone opcje autofocusu i autoekspozycji, co powinno pomóc w uzyskaniu jeszcze lepszych ujęć. Ponadto kategorie sortowania zdjęć w Galerii ułatwią odnalezienie szukanego zdjęcia. Wystarczy przeciągnąć palcem w górę, a interfejs zaprezentuje powiązaną grupę ujęć. Co więcej, zdjęcie po edycji w dowolnym momencie można przywrócić do oryginalnej wersji – nawet po zapisaniu zmian.

Rozszerzone opcje personalizacji telefonu

Samsung zadbał, by użytkownicy mogli swobodnie personalizować UI zgodnie ze swoimi preferencjami. Jeśli na przykład nieustannie korzystamy z trybu ciemnego lub udostępniamy swój mobilny hotspot, teraz można to zrobić jednym przeciągnięciem palcem i dotknięciem ekranu. To efekt nowych sposobów dostosowania panelu szybkiego dostępu. Ułatwione zostało również udostępnianie zdjęć, filmów i dokumentów. Opcja personalizacji listy udostępniania oznacza możliwość „przypięcia” najczęściej wybieranych miejsc, niezależnie od tego, czy jest to lista kontaktów, komunikatory, czy poczta e-mail. One UI umożliwia ponadto stworzenie odrębnych profili, zawodowego i prywatnego, by zminimalizować niebezpieczeństwo przesłania pliku czy zdjęcia niewłaściwej osobie.

By jeszcze bardziej spersonalizować interfejs, można umieszczać na ekranie głównym widżety, a następnie dostosowywać ich stopień przezroczystości, by lepiej pasowały do tapety na ekranie. Istnieje również możliwość zmiany designu i koloru zegara wyświetlanego na ekranie blokady lub ekranie Always On Display. To jednak nie wszystko – można zamieścić wideo na ekranie połączenia przychodzącego / wychodzącego, dzięki czemu wrażenia z prowadzenia rozmów staną się jeszcze bardziej niepowtarzalne.

One UI 3 zaprojektowano z myślą o użytkowniku, dlatego interfejs oferuje także nowe aplikacje z zakresu cyfrowego dobrostanu, które pomogą użytkownikowi zidentyfikować i poprawić jego cyfrowe nawyki. Istnieje możliwość szybkiego przeglądania informacji o użytkowaniu, które opisują zmiany, jakie zaszły w długości korzystania z urządzenia w ciągu tygodnia, lub kontrolowania częstotliwości korzystania z telefonu podczas prowadzenia samochodu.

W miarę jak firma Samsung będzie udoskonalała wrażenia z korzystania z urządzeń Galaxy, wprowadzane będą kolejne aktualizacje One UI, jak również – na początku przyszłego roku – nowe urządzenia flagowe.

Źródło tekstu: Samsung