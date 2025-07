Masz Androida? Właśnie stałeś się celem

Nieustanne ataki na telefony

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku ataków smishingowych, czyli SMS-ów podszywających się pod różnego rodzaju firmy oraz instytucje. Tutaj wzrost wynosił w maju aż 692 proc. w porównaniu do kwietnia. Prawdopodobnie było to spowodowane sezonowymi oszustwami, związanymi między innymi z okresowymi rozliczeniami podatkowymi.