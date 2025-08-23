To najtańszy telefon Samsunga. Robi wrażenie

Samsung zaprezentował swój najtańszy smartfon na rok 2025 – Galaxy A07, który zadebiutował w Indonezji z ceną zaczynająca się od 315 zł, w przeliczeniu. W naszych realiach byłoby to nieco więcej, ale i tak jest to najlepiej wyceniona propozycja Samsunga.

Chociaż tani, Galaxy A07 nie jest pozbawiony zalet. Najbardziej wyróżniającą cechą nowego modelu jest jego solidne wykonanie – tylna obudowa została wzmocniona za pomocą tworzywa GFRP, czyli polimeru z włóknem szklanym. Zapewnia to dużą trwałość na uderzenie rysy, a jednocześnie gwarantuje lekkość konstrukcji. W efekcie Galaxy A07 prezentuje się znacznie lepiej, niż sugerowałaby jego niska cena. Na pierwszy rzut oka Galaxy A07 wygląda jak model z wyższej półki, nie odbiegając stylistyką od droższych urządzeń Samsunga.

Pod względem specyfikacji też jest nieźle, chociaż są też pewne kompromisy. Galaxy A07 oferuje ekran IPS o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz, pod którym pracuje poczciwy, dobrze znany MediaTek Helio G99. W zależności od wersji użytkownicy mają do wyboru cztery konfiguracje pamięci: 4/64 GB, 4/128 GB, 6/128 GB oraz 8/256 GB, z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh, która wspiera ładowanie 25 W. Na tylnym panelu umieszczony jest ponadto podwójny aparat z główną matrycą 50 Mpix i jednostką 2 Mpix do zdjęć makro, z przodu znalazła się kamerka 8 Mpix do selfie.