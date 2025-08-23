Aplikacje

Korzystasz z YouTube Music? Musisz spróbować tej nowej funkcji

YouTube Music wprowadza szereg nowych opcji na 10-lecie platformy. Nowe funkcje bardzo zaciekawią fanów muzyki i koncertów.

Jakub Krawczyński
21:19
Trzy nowości w YouTube Music

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube Music skończy w tym roku 10 lat. Platforma wystartowała 12 listopada 2015 roku. Na tę okoliczność Google wprowadzi trzy nowe opcje, które mocno poszerzą funkcjonalność platformy do streamingu muzyki.

Pierwszą z nich są tzw. "taste match playlists", czyli playlist wygenerowanych na podstawie wspólnego gustu kilku osób należących do tej samej grupy. Na ich bazie będzie można również odkrywać nową muzykę (w oparciu o zawartość takiej "uśrednionej" playlisty).

Oprócz tego YouTube Music będzie pozwalać na komentowanie albumów i playlist, poszerzając opcje społecznościowe dla osób mocno pasjonujących się muzyką.

Poza tym YouTube Music zawiązało partnerstwo z Bandsintown - jest to serwis, który podaje informacje o nadchodzących koncertach w miejscu zamieszkania i okolicy danego użytkownika. Dzięki tej integracji, w aplikacji YouTube Music, jak i w samym YouTube, będziemy mogli podejrzeć informacje (z Bandinstown) dotyczące nowej muzyki, nowych tras koncertowych, czy merchu danego artysty. Informacje te będą wyświetlane kontekstowo przy oglądaniu teledysków, rolek, słuchania muzyki danego artysty czy przeglądania jego profilu.

Ostatnią nowością jest informowanie fanów o różnych osiągnięciach artystów - np. moment, w którym dany teledysk osiągnie milion wyświetleń.

Wszystkie te usprawnienia pojawią się w YouTube Music już wkrótce.

Niedawno, w czerwcu 2025 r. YouTube Music wprowadził także funkcję udostępniania tekstów piosenek (w formie np. relacji na Facebooku czy Instagramie).

