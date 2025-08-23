Dane Polaków zagrożone. Hakerzy zaatakowali popularny sklep z elektroniką
Każdy, kto przynajmniej zastanawiał się nad zabawą mikrokontrolerami, lub komputerami SBC dobrze zna sklep Botland. To właśnie tam wielu domorosłych elektroników zaopatruje się w swoje zabawki, a tak się składa, że sam jestem jednym z nich.
Niestety, dostałem od tego sklepu dość niepokojącą wiadomość e-mail. Otóż padł on kilkukrotnie ofiarą ataków hakerskich. Miało to miejsce 23.07.2025 roku, oraz 03.08.2025 roku. Wtedy jednak sklep nie znalazł nawet cienia dowodu na to, aby zagrożone były dane klientów. Mimo to zgłosił się on do niezależnych specjalistów do spraw bezpieczeństwa, których nazwa jednak nie pada w komunikacie. Według ich ustaleń przestępcy zyskali jednak dostęp do części klientów sklepu.
Atak hakerski na Botland
Muszę przyznać, że mam całkiem sporo szczęścia. Jak poinformował mnie Botland w swoim komunikacie:
Czy ten incydent dotyczy Ciebie? Nie, nie posiadamy żadnych dowodów na to, że znajdujesz się w grupie osób, którymi interesował się atakujący, ale mimo to zachowaj czujność wobec wszelkich wiadomości wykorzystujących markę Botland, niezależnie od tego, w jakiej formie zostaną one do Ciebie dostarczone. To może być próba ataku.
Sklep podjął już działania w tej sprawie. Atak został już zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest także w trakcie przygotowywania materiałów do organów ścigania. Trwają także prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa witryny, w tym dodania weryfikacji wieloskładnikowej. Dodatkowo klienci sklepu zostali powiadomieni drogą mailową o tym zdarzeniu. Jak widać nawet ci, których dane nie były narażone. Botland przygotował także stosowne przeprosiny za zaistniałą sytuację:
Jest nam szczerze przykro i z całego serca przepraszamy, że doszło do tego zdarzenia. Działając w tej branży od lat, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo danych i traktujemy je bardzo poważnie. Jako Botland czujemy się tak samo ofiarami tego ataku, jak i Wy, a naszym celem jest zrobić wszystko, aby podobna sytuacja nie wydarzyła się ponownie.