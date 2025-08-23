Dane Polaków zagrożone. Hakerzy zaatakowali popularny sklep z elektroniką

Niestety, dostałem od tego sklepu dość niepokojącą wiadomość e-mail. Otóż padł on kilkukrotnie ofiarą ataków hakerskich. Miało to miejsce 23.07.2025 roku, oraz 03.08.2025 roku. Wtedy jednak sklep nie znalazł nawet cienia dowodu na to, aby zagrożone były dane klientów. Mimo to zgłosił się on do niezależnych specjalistów do spraw bezpieczeństwa, których nazwa jednak nie pada w komunikacie. Według ich ustaleń przestępcy zyskali jednak dostęp do części klientów sklepu.