Bezpieczeństwo

Dane Polaków zagrożone. Hakerzy zaatakowali popularny sklep z elektroniką

Każdy, kto przynajmniej zastanawiał się nad zabawą mikrokontrolerami, lub komputerami SBC dobrze zna sklep Botland. To właśnie tam wielu domorosłych elektroników zaopatruje się w swoje zabawki, a tak się składa, że sam jestem jednym z nich.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 00:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dane Polaków zagrożone. Hakerzy zaatakowali popularny sklep z elektroniką

Niestety, dostałem od tego sklepu dość niepokojącą wiadomość e-mail. Otóż padł on kilkukrotnie ofiarą ataków hakerskich. Miało to miejsce 23.07.2025 roku, oraz 03.08.2025 roku. Wtedy jednak sklep nie znalazł nawet cienia dowodu na to, aby zagrożone były dane klientów. Mimo to zgłosił się on do niezależnych specjalistów do spraw bezpieczeństwa, których nazwa jednak nie pada w komunikacie. Według ich ustaleń przestępcy zyskali jednak dostęp do części klientów sklepu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak hakerski na Botland

Muszę przyznać, że mam całkiem sporo szczęścia. Jak poinformował mnie Botland w swoim komunikacie:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lutownica PROFIX L-4A 60103 65W
Lutownica PROFIX L-4A 60103 65W
0 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Lutownica MEGA 60076 60W
Lutownica MEGA 60076 60W
0 zł
33.6 zł - najniższa cena
Kup teraz 33.6 zł
Lutownica NEO TOOLS 19-152 200W
Lutownica NEO TOOLS 19-152 200W
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement

Czy ten incydent dotyczy Ciebie? Nie, nie posiadamy żadnych dowodów na to, że znajdujesz się w grupie osób, którymi interesował się atakujący, ale mimo to zachowaj czujność wobec wszelkich wiadomości wykorzystujących markę Botland, niezależnie od tego, w jakiej formie zostaną one do Ciebie dostarczone. To może być próba ataku.

Rosja ćwiczy na Bałtyku. Jest oficjalny komunikat

Sklep podjął już działania w tej sprawie. Atak został już zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest także w trakcie przygotowywania materiałów do organów ścigania. Trwają także prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa witryny, w tym dodania weryfikacji wieloskładnikowej. Dodatkowo klienci sklepu zostali powiadomieni drogą mailową o tym zdarzeniu. Jak widać nawet ci, których dane nie były narażone. Botland przygotował także stosowne przeprosiny za zaistniałą sytuację:

Jest nam szczerze przykro i z całego serca przepraszamy, że doszło do tego zdarzenia. Działając w tej branży od lat, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo danych i traktujemy je bardzo poważnie. Jako Botland czujemy się tak samo ofiarami tego ataku, jak i Wy, a naszym celem jest zrobić wszystko, aby podobna sytuacja nie wydarzyła się ponownie.

Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo atak hakerski Botland
Zródła zdjęć: Summit Art Creations / shutterstock
Źródła tekstu: Botland