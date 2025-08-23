Masz taki telewizor? Dzięki tej nowości będzie śmigać jak rakieta
Google wprowadza duże zmiany do telewizorów ze swoimi systemami operacyjnymi. Dzięki temu będą one działać o wiele szybciej.
Google TV i Android TV wkrótce przyspieszą
Google zapowiedziało zmiany w aplikacjach na Android TV i Google TV w sierpniu 2026 roku. Od tego momentu deweloperzy aplikacji na telewizory z tymi systemami będą musieli tworzyć oprogramowanie w wersji 64-bitowej (oprócz zwyczajowej wersji 32-bitowej). 64-bitowe aplikacje ARM zapewnią lepszą wydajność, mniejsze opóźnienia, szybsze ładowanie. Oprócz tego, 64-bitowe aplikacje pozwolą na to, żeby telewizor mógł alokować więcej pamięci RAM na daną aplikację. Dzięki temu możemy uzyskać dodatkowe korzyści w kwestii wydajności oraz wyświetlania obrazu w 4K/8K, a także lepsze działanie funkcji AI.
Amerykański gigant zapowiedział wymóg tworzenia 64-bitowych aplikacji jako krok przygotowujący Android TV i Google TV na nadchodzące urządzenia telewizyjne (telewizory, przystawki TV) z obsługą 64-bitowej architektury ARM. Tym samym można odebrać tę zapowiedź jako potencjalny zwiastun nowej generacji przystawek telewizyjnych Google (i innych producentów).
NVIDIA już zapowiedziała, że ich przystawki Shield (modele P2571, P2897) już pozwalają deweloperom na testowanie aplikacji w wersjach 32- i 64-bitowych. Google wyda również emulator Google TV w wersji 64-bitowej na komputery Mac z Apple Silicon, aby deweloperzy mogli również tam testować tego typu aplikacje.