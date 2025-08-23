Masz taki telewizor? Dzięki tej nowości będzie śmigać jak rakieta

Google TV i Android TV wkrótce przyspieszą

Google zapowiedziało zmiany w aplikacjach na Android TV i Google TV w sierpniu 2026 roku. Od tego momentu deweloperzy aplikacji na telewizory z tymi systemami będą musieli tworzyć oprogramowanie w wersji 64-bitowej (oprócz zwyczajowej wersji 32-bitowej). 64-bitowe aplikacje ARM zapewnią lepszą wydajność, mniejsze opóźnienia, szybsze ładowanie. Oprócz tego, 64-bitowe aplikacje pozwolą na to, żeby telewizor mógł alokować więcej pamięci RAM na daną aplikację. Dzięki temu możemy uzyskać dodatkowe korzyści w kwestii wydajności oraz wyświetlania obrazu w 4K/8K, a także lepsze działanie funkcji AI.

Amerykański gigant zapowiedział wymóg tworzenia 64-bitowych aplikacji jako krok przygotowujący Android TV i Google TV na nadchodzące urządzenia telewizyjne (telewizory, przystawki TV) z obsługą 64-bitowej architektury ARM. Tym samym można odebrać tę zapowiedź jako potencjalny zwiastun nowej generacji przystawek telewizyjnych Google (i innych producentów).