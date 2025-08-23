Poradniki

Stokrotka zawstydziła Lidla. Butelkomaty tych sieci to niebo, a ziemia

Po niezbyt udanej wizycie przy butelkomacie z Lidla postanowiłem przejść się kawałek dalej i sprawdzić, co oferuje Stokrotka. Różnica była kolosalna.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Stokrotka zawstydziła Lidla. Butelkomaty tych sieci to niebo, a ziemia

Zacznijmy od samego butelkomatu. Ten nie znajduje się w sklepie, a przed budynkiem w dedykowanym mu kontenerze. To świetny ruch, ponieważ nie trzeba wnosić swoich śmieci na teren sklepu, a nie oszukujmy się: butelkomaty różami nie pachną. Tylko skisłym piwem ze zwróconych puszek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stokrotka pokazuje, jak robić butelkomaty

Stokrotka zawstydziła Lidla. Butelkomaty tych sieci to niebo, a ziemia

Czas na kolejną zmianę: do zwracania butelek potrzebna jest aplikacja Nasza Stokrotka. Należy zeskanować jej kod QR w urządzeniu i dopiero wtedy można wkładać puszki i butelko do wewnętrznego otworu. To my decydujemy, kiedy kończymy oddawać puszki i butelki. Nie ma więc sytuacji, że automat decyduje za nas. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syropy SODASTREAM 2 x Pepsi Max Zero bez cukru i Pepsi 3 x 440 ml
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syropy SODASTREAM 2 x Pepsi Max Zero bez cukru i Pepsi 3 x 440 ml
0 zł
268 zł - najniższa cena
Kup teraz 268 zł
Saturator ART Quick Soda Maker SA-01F Różowy
Saturator ART Quick Soda Maker SA-01F Różowy
-29.99 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 140 zł
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syrop Pepsi 440 ml
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syrop Pepsi 440 ml
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Następnie pozyskane środki w formie stokrotkowych płatków trafiają na konto naszej aplikacji. I tu preferuje rozwiązanie Lidla. Ten daje nam drukowane bony na konkretną kwotę, którą możemy przeznaczyć na dowolne zakupy w tym konkretnym sklepie, gdzie oddaliśmy butelki. Płatki natomiast możemy wykorzystać w każdej Stokrotce, ale jedynie na produkty objęte promocjami wymienialnymi na płatki.

Stokrotka zawstydziła Lidla. Butelkomaty tych sieci to niebo, a ziemia

Tym samym znacznie wyżej stawiam techniczne rozwiązania od Stokrotki, jednak sposób rozliczania w Lidlu przekonuje mnie o wiele bardziej. Wciąż to jednak jest tylko forma zabawy, ponieważ już od października każda butelka PET będzie objęta kaucją 50 groszy za sztukę. Tym samym butelkomaty stracą na znaczeniu.

Image
telepolis
recykling stokrotka butelkomat
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis
Źródła tekstu: Własne