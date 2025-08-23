Stokrotka zawstydziła Lidla. Butelkomaty tych sieci to niebo, a ziemia

Zacznijmy od samego butelkomatu. Ten nie znajduje się w sklepie, a przed budynkiem w dedykowanym mu kontenerze. To świetny ruch, ponieważ nie trzeba wnosić swoich śmieci na teren sklepu, a nie oszukujmy się: butelkomaty różami nie pachną. Tylko skisłym piwem ze zwróconych puszek.

Stokrotka pokazuje, jak robić butelkomaty

Czas na kolejną zmianę: do zwracania butelek potrzebna jest aplikacja Nasza Stokrotka. Należy zeskanować jej kod QR w urządzeniu i dopiero wtedy można wkładać puszki i butelko do wewnętrznego otworu. To my decydujemy, kiedy kończymy oddawać puszki i butelki. Nie ma więc sytuacji, że automat decyduje za nas.

Następnie pozyskane środki w formie stokrotkowych płatków trafiają na konto naszej aplikacji. I tu preferuje rozwiązanie Lidla. Ten daje nam drukowane bony na konkretną kwotę, którą możemy przeznaczyć na dowolne zakupy w tym konkretnym sklepie, gdzie oddaliśmy butelki. Płatki natomiast możemy wykorzystać w każdej Stokrotce, ale jedynie na produkty objęte promocjami wymienialnymi na płatki.