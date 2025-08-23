Wyciek danych z polskiego urzędu: adresy, numery PESEL i pensje

Do wycieku doszło w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Odpowiedzialny jest jeden z pracowników, który uzyskał dostęp do danych, a następnie je skopiował, chociaż nie był do tego upoważniony — informuje Portal Samorządowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyciek danych z urzędu

Mężczyzna uzyskał dostęp do danych i je skopiował. Z informacji wynika, że nie miał do tego odpowiednich uprawnień. Co więcej, miał złożyć oświadczenie o trwałym usunięciu informacji i nieudostępnianiu ich osobom trzecim. Urząd Marszałkowski złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Dane dotyczyły pracowników urzędu. Na liście znajdowały się ich adresy, numery PESEL, a także wysokość ich wynagrodzeń. Jak w ogóle doszło do tego, że pracownik zyskał dostęp do takich informacji? Okazuje się, że te znajdowały się na przekazanym mu służbowym komputerze, który nie został wcześniej wyczyszczony.